選美冠軍住酒店「乜都偷」被捕 揭偷竊囤積癖 偷完丟落街

新加坡一名選美冠軍，因在酒店房間偷竊被捕，但她在保釋期間無視禁令，再入住酒店並且在房間順手牽羊「乜都偷」。據報她有囤積癖，家中儲存了大量物品，故贓物帶回家後因不知被塞到何處而無法尋回，而她曾因怕被母親發現偷竊，曾把從酒店偷來的床單丟落樓。法庭判她接受兩年的強制治療，以中止她沒完沒了的偷竊行為。
偷兩個枕頭 兩張被 兩件浴袍 一些擺設
被告為33歲的陳怡蓉(音譯、Tania Tan Yi Rong)，好是2017年新加坡美人魚小姐冠軍。案情指，她於去年12月31日深夜入住新加坡東岸Santa Grand酒店，翌晨9時許離開。酒店職員之後發現房內兩個枕頭、兩張被、兩件浴袍以及一些擺設，不翼而飛，總值1,350坡元(約8,100港元)，查看閉路電視後確認是陳女所為。
酒店起初透過電郵要求陳女賠償，陳女聲稱是因弄污了房內的羽絨被帶走清洗，之後會帶回走酒店。因其承諾最終沒有兌現，酒店於是報警。
偷窗簾 座枱電話 枱燈 風筒 餐具 頭盔 告示牌
陳女最終被捕，她聲稱已丟棄偷來的東西。在保釋期間，她違反禁止入住任何酒店的保釋條件，於今年2至9月入住新加坡洲際、怡東、君樂皇府及智選假日等酒店，偷走總值4,815坡元(約2.9萬港元)物品，連窗簾、座枱電話、枱燈及風筒都不放過。據報陳女有偷竊前科，2022年曾在聖淘沙高爾夫球俱樂部、停車場及醫院等地，偷走餐具、頭盔及告示牌等。
出庭稱無法自我控制偷竊行為 判24個月強制治療
陳女日前在庭上表示自己無法控制偷竊行為，並稱曾因怕母親知道她偷東西，而把偷來的酒店床單丟落街；而家中因囤積太多物品，很多贓物根本難以尋回。法庭判她接受24個月強制治療。