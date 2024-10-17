選美冠軍住酒店「乜都偷」被捕 揭偷竊囤積癖 偷完丟落街

新加坡一名選美冠軍，因在酒店房間偷竊被捕，但她在保釋期間無視禁令，再入住酒店並且在房間順手牽羊「乜都偷」。據報她有囤積癖，家中儲存了大量物品，故贓物帶回家後因不知被塞到何處而無法尋回，而她曾因怕被母親發現偷竊，曾把從酒店偷來的床單丟落樓。法庭判她接受兩年的強制治療，以中止她沒完沒了的偷竊行為。

偷兩個枕頭 兩張被 兩件浴袍 一些擺設

被告為33歲的陳怡蓉(音譯、Tania Tan Yi Rong)，好是2017年新加坡美人魚小姐冠軍。案情指，她於去年12月31日深夜入住新加坡東岸Santa Grand酒店，翌晨9時許離開。酒店職員之後發現房內兩個枕頭、兩張被、兩件浴袍以及一些擺設，不翼而飛，總值1,350坡元(約8,100港元)，查看閉路電視後確認是陳女所為。