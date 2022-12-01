選美會駭人事故 台上咪高峰漏電 佳麗無法甩手 電到抽搐撻低(有片)

墨西哥一場選美會發生駭人事故，一名本來儀態萬千的佳麗，突然狀甚痛苦，抽搐倒地，現場人士大驚，高呼「她觸電了！」片段在網上瘋傳。

選美會意外｜22歲佳麗台上觸電 該場薩瓦約小姐選美會(Miss Sahuayo)於上月27日在墨西哥米卻肯州(Michoacán)舉行，片段可見穿起傳統服飾的22歲佳麗Andrea Granados Victor，婀娜多姿地步向台前的咪高峰。當她伸出右手，握住台上的米高峰、準備自我介紹時，突然面色驟變，極力想甩開手中咪高峰卻不得要領，整個人不住倒退及轉身，有人隨即大叫「她觸電了！她觸電了！」Andrea慌亂之際左手本來拿著的裝飾亦跌下，她甩不走咪高峰，試圖用左手拔走，最終整個人向後跌坐在地上，咪高峰才終於甩手，司儀立即上前查看。