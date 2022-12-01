選美會駭人事故 台上咪高峰漏電 佳麗無法甩手 電到抽搐撻低(有片)

墨西哥一場選美會發生駭人事故，一名本來儀態萬千的佳麗，突然狀甚痛苦，抽搐倒地，現場人士大驚，高呼「她觸電了！」片段在網上瘋傳。
選美會意外｜22歲佳麗台上觸電
該場薩瓦約小姐選美會(Miss Sahuayo)於上月27日在墨西哥米卻肯州(Michoacán)舉行，片段可見穿起傳統服飾的22歲佳麗Andrea Granados Victor，婀娜多姿地步向台前的咪高峰。當她伸出右手，握住台上的米高峰、準備自我介紹時，突然面色驟變，極力想甩開手中咪高峰卻不得要領，整個人不住倒退及轉身，有人隨即大叫「她觸電了！她觸電了！」Andrea慌亂之際左手本來拿著的裝飾亦跌下，她甩不走咪高峰，試圖用左手拔走，最終整個人向後跌坐在地上，咪高峰才終於甩手，司儀立即上前查看。
選美會意外｜觸電後幸無大礙 上台稱「我充完電了」贏得掌聲
據報選美會因事故暫停，召來醫護為Andrea檢查，指她手部被灼傷，幸傷勢不嚴重。另一名佳麗向傳媒表示︰「我們正在直播……Andrea被咪高峰洩漏的強大電流電到」。選美會恢復後，Andrea再次上台，向觀眾說「我充完電了——名符其實的，哈哈」，獲觀眾站立鼓掌致意。據報在選美會舉行前，已有當地傳媒質疑大會安全措施不足，幾乎令佳麗受傷。Andrea最終未能摘冠，但深受外界同情及讚賞，被指猶如獲得非官方的「同情小姐」獎。