避免噪音影響考生聽力　南韓宣布全境飛機考試期間不得升降

南韓2024年大學修學能力考試（高考）於16日舉辦，第一天的下午1點05分至1點40分，要舉行35分鐘的英文聽力測驗，為了替考生排除一切造成干擾的因素，南韓國土交通部宣布，為確保英語聽力考試順利進行，將限制全境飛機起降35分鐘。國土部說明，除了應急或特殊情況，在該時段飛行的所有飛機均須接受空中管制，在3000公尺以上的高空待命，不得起飛或降落，預計屆時將有36架次的國際線航班和58架次的國內線航班受到影響，提醒旅客查看航班資訊，確認航班起降時間，避免造成不便。

一直以來南韓高考都被認為是難度相當高的考試，考生承受了極大壓力出現心理問題的消息時有耳聞，為了解決這種現象，南韓執政黨國民力量和政府，於今年6月19日的國會開會時決定，自2024年起，大學修學能力考試（高考）出題內容會排除「殺手級」超高難度試題，所以今年的考生，雖然英文聽力不會被噪音干擾，但仍須面對最後一屆的高難度試題。南韓總統尹錫悅今年5月曾表示，高考出題範圍不應包含學校課綱之外的內容，近期南韓課外補習費不斷上漲，政府有必要大力推動降低校外輔導費用的方案。國會與會者一致認為，高難度試題會助長課外補習的風氣，此外，黨政還會對出題系統進行檢查，確保試題能適度展現鑑別度。