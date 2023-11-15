熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-15 16:20:00

避免噪音影響考生聽力　南韓宣布全境飛機考試期間不得升降

分享：

南韓2024年大學修學能力考試（高考）於16日舉辦，第一天的下午1點05分至1點40分，要舉行35分鐘的英文聽力測驗，為了替考生排除一切造成干擾的因素，南韓國土交通部宣布，為確保英語聽力考試順利進行，將限制全境飛機起降35分鐘。

為了提供考生安靜的考試環境，南韓國土交通部14日宣布，在16日的大考英聽的35分鐘內，所有飛機除緊急情況外不得起降。

Ad Block

內容排除「殺手級」超高難度試題

南韓2024年大學修學能力考試（高考）於16日舉辦，第一天的下午1點05分至1點40分，要舉行35分鐘的英文聽力測驗，為了替考生排除一切造成干擾的因素，南韓國土交通部宣布，為確保英語聽力考試順利進行，將限制全境飛機起降35分鐘。國土部說明，除了應急或特殊情況，在該時段飛行的所有飛機均須接受空中管制，在3000公尺以上的高空待命，不得起飛或降落，預計屆時將有36架次的國際線航班和58架次的國內線航班受到影響，提醒旅客查看航班資訊，確認航班起降時間，避免造成不便。

一直以來南韓高考都被認為是難度相當高的考試，考生承受了極大壓力出現心理問題的消息時有耳聞，為了解決這種現象，南韓執政黨國民力量和政府，於今年6月19日的國會開會時決定，自2024年起，大學修學能力考試（高考）出題內容會排除「殺手級」超高難度試題，所以今年的考生，雖然英文聽力不會被噪音干擾，但仍須面對最後一屆的高難度試題。南韓總統尹錫悅今年5月曾表示，高考出題範圍不應包含學校課綱之外的內容，近期南韓課外補習費不斷上漲，政府有必要大力推動降低校外輔導費用的方案。國會與會者一致認為，高難度試題會助長課外補習的風氣，此外，黨政還會對出題系統進行檢查，確保試題能適度展現鑑別度。

Ad Block

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

床蝨處理及天敵（am730製圖） 床蝨處理及天敵（am730製圖） 床蝨處理及天敵（am730製圖） 床蝨處理及天敵（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受