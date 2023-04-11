避免用機場等公共USB充電 FBI：可盜手機個人資料密碼

貪方便使用公共USB充電座，有機會被盜去個人資料。(互聯網)

疫後復常，大家迫不及待出外旅遊，但遇到手機或平板電腦無電怎算好，大家或者會貪方便使用機場等公共USB充電座「救急」。不過，隨著科技發達加上騙徒手法層出不窮，分分鐘會被鎖機或偷去個人資料、密碼和敏感數據。美國聯邦調查局(FBI)上周於復活節旅遊旺季，再於Twitter提醒大眾應該避免使用機場、酒店或購物中心的免費充電站。不法分子已找到方法透過公共USB接口，將惡意軟件和監控軟件植入電子設備。FBI敦促大眾「自攜叉電器、USB線及使用電源插座」。

這種潛伏在公共充電USB接口的網絡風險叫「juice jacking」(電池盜竊)，早於2011年已出現，不法分子透過在USB充電端口的病毒軟件入侵受害人的手機或其他智能設備，在叉電時神不知鬼不覺地偷資料。FBI於2016年發表相關風險時已使用juice jacking這個詞，但大眾並沒有當一回事。美國聯邦通訊委員會也在其網頁提醒大眾，指惡意軟件可透過已被入侵的USB充電座安裝到智能設備，那可鎖上設備，或直接輸出個人資料和密碼給入侵者；不法分子使用有關資料進入受害人網上戶口，或將資料出售給他人。

USB充電陷阱｜「帶毒」電線當作贈品派給大眾

美國聯邦通訊委員會提到在部分個案中，匪徒特意將充電線留在充電站，或者將「帶毒」的電線當作贈品派發給大眾，所以大家勿用這些「免費品」，有機會銀行戶口遭盜取得不償失。網絡安全專家多年以來一直呼籲關注這個USB接口隱患，並建議使用USB安全防護套。避免成為juice jacking受害者，聯邦通訊委員提供以下「貼士」：

*避免使用USB充電站，改用電源插座

*旅遊時自攜電源插頭、汽車叉電器及自備USB電線

*攜帶俗稱「尿袋」的便攜式充電器或外置電池

*考慮攜帶只能充電、不能過數據的電線，防止在充電時輸出或接收數據

*WiFi網絡也是另一網絡安全隱患