避無可避｜美警因為一個動作遭蜂群追擊　慘被狂螫倒地(有片)

美警因為一個動作遭蜂群追擊，慘被狂螫倒地。(Twitter)

近日多處不約而同發生蜂群襲擊人類事件，本港上周五(12日)一日內發生2宗被蜂螫傷事件，更一度令市民關注。美國洛杉磯卻一名警員，懷疑因為試圖拍打蜜蜂，激怒蜂群而遭追擊，逃走期間更跌到受傷。事發影片曝光後，有專家指出，遇到蜜蜂不應該拍打牠們，因為蜜蜂會視為攻擊的標誌。

綜合報道，洛杉磯警方周一(15日)接報指Encino水庫附近一個山坡出現大批蜜峰，數量達到數千隻，洛杉磯消防局呼籲居民盡量留在室內並關閉所有門窗。直至下午4時，警方派出2名警員到上址附近為一戶居民提供協助，其中一名男警落車處理事件後離開，但吸引了附近蜜峰飛近，該警員自然反應地試圖拍打驅趕，隨即開始遭蜂群攻擊。