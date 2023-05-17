避無可避｜美警因為一個動作遭蜂群追擊　慘被狂螫倒地(有片)

近日多處不約而同發生蜂群襲擊人類事件，本港上周五(12日)一日內發生2宗被蜂螫傷事件，更一度令市民關注。美國洛杉磯卻一名警員，懷疑因為試圖拍打蜜蜂，激怒蜂群而遭追擊，逃走期間更跌到受傷。事發影片曝光後，有專家指出，遇到蜜蜂不應該拍打牠們，因為蜜蜂會視為攻擊的標誌。
綜合報道，洛杉磯警方周一(15日)接報指Encino水庫附近一個山坡出現大批蜜峰，數量達到數千隻，洛杉磯消防局呼籲居民盡量留在室內並關閉所有門窗。直至下午4時，警方派出2名警員到上址附近為一戶居民提供協助，其中一名男警落車處理事件後離開，但吸引了附近蜜峰飛近，該警員自然反應地試圖拍打驅趕，隨即開始遭蜂群攻擊。
專家：拍打蜜蜂會被視為攻擊
網上影片顯示，該名警員不住用手撥動以驅趕蜜蜂，但反而愈來愈多蜜峰飛近，警員一度嘗試想登上警車，但似乎因擔心將蜜峰帶入車內而放棄，隨後轉身急步離開，邊走邊用手繼續撥動，但蜜峰持續發動攻擊令警員寡不敵眾、亂作一團，結果被地上物件被絆到，失平衡直仆地上，狀甚痛苦。而警車上另一名警員則無受波及，隨即招喚救護車將受傷警員送院。
洛杉磯警局表示，事件中受傷的警員遭蜜峰螫傷數十次，送院治理，幸運地他目前健康情況穩定。當局又指，另有1名居民亦因多處被螫傷，被送醫院。由於蜂群已經離開，當未調查出蜂群來自哪裡。報道引述專業的捕蜂人指出，遇到蜜蜂不應該拍打牠們，因為蜜蜂會視為攻擊的標誌，最好的辦法就是趕快離開。
A man collapses to the ground after he was attacked by a swarm of bees in Los Angeles' Encino neighborhood. MORE: https://t.co/24dIYKOE41 pic.twitter.com/rQuAkfLKDX— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 16, 2023