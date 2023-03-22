邀普京訪華 習近平：中俄緊密合作達致新目標

到訪俄羅斯的國家主席習近平昨與俄總統普京舉行正式會談，普京在克里姆林宮以隆重儀式歡迎。兩人之後率領官員分別舉行小範圍和大範圍會談。普京在開場白說，已與習近平討論國際問題和雙邊關係。習近平則說，雙方應緊密合作，令新目標取得成功。會後將有文件簽署儀式，兩人並將發表聯合聲明。習近平當天稍早與俄總理米舒斯京會面時透露，已正式邀請普京今年訪華，出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。他亦邀請米舒斯京今年盡早訪華，與總理李強建立密切聯絡。

普京昨日會談中稱，已準備好協助中國公司打入俄羅斯市場，取代早前因烏克蘭戰事撤走的西方公司。他又提到西伯利亞力量2號項目，以便輸天然氣到中國，並支持以人民幣結算亞洲與拉美間交易。習近平說，雙方應該緊密合作、務實地合作，令新目標能取得成功。克里姆林宮發言人昨稍早稱，中俄領導人在周一的會談中已「全面」交換意見，也討論了中國早前公布的烏克蘭和平方案，但該發言人無透露具體內容。

普京：對烏克蘭和談持開放態度

習近平周一抵達莫斯科展開3天訪問，並與普京非正式會晤超過4小時。新華社報道，在周一的會面中，習近平稱中國歷來奉行獨立自主的外交政策。把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。普京熱烈歡迎習近平國事訪問俄羅斯，過去10年來，中國各方面發展都取得令世人矚目的偉大成就，這歸功於習近平主席的卓越領導。報道指，習近平強調在烏克蘭問題上，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。不久前，中方發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。他說：「我們認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。」普京稱，俄方讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場。俄方認真研究了有關中方文件，對和談持開放態度。

布林肯批無譴責俄 外交部：美方不斷提供武器

美國國務卿布林肯稱，習近平在國際刑事法庭向普京發出拘捕令後訪俄，顯示中方認為無責任追究俄在烏克蘭的暴行，不但無譴責，還繼續為俄方提供外交掩護。中方提出的和平方案被西方分析家認為是支持俄羅斯的「煙幕」。在北京，外交部發言人汪文斌批評，美方聲稱要防止戰爭，但歐洲乃至全球爆發的衝突、戰爭，同美方無關的屈指可數；美方聲稱要維護和平，但外界看不到任何美方致力於和平的實際舉措，看到的只是美方源源不斷向戰場提供武器。他敦促美方，應當客觀看待中方和國際社會勸和促談的努力。