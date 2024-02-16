邀閨密跨年竟牽起父親姻緣線 女子指控好友勾引反被嗆：多管閒事

和親友共度跨年夜本該是件歡樂的事，美國一位女子Joni身上卻發生不堪事件，好閨密Gina竟然和喬妮父親David展開交往，進而懷孕生子，讓Joni超崩潰。

邀閨密跨年竟牽起父親姻緣線

據《太陽報》報導，Joni日前上節目指控曾經的好友、22歲的Gina，勾引Joni的爸爸圖謀不軌，Joni回憶，她第一次帶Gina參加家庭聚會時，Gina在房子裡到處參觀，不斷稱讚她家有多漂亮，怎知在一場跨年聚會之後Gina和她爸爸的關係就變了調。

Joni說，她們以前是形影不離的好朋友，會一起出去旅行、喝酒，也會在彼此家裡過夜，所以一開始Joni並沒發現哪裡有問題。後來Gina和55歲的David偷偷交往，2人的地下戀情過了快半年，Joni才透過他人得知這個晴天霹靂的消息。而Gina和David這場忘年戀至今已2年，還育有1子，但Joni始終難以接受。

Joni怒控Gina又懶又拜金，Gina和David交往後曾到過紐約、邁阿密和墨西哥旅行，根本就是為了把Joni的爸爸David當「金主」，為了錢才和她爸爸交往。

對此，Gina表示自己和David是真感情，Joni的指控讓她在網路背負不少罵名。Gina認為，「每個人只要關心自己的事就好」，無論是她或David都已是成年人，她們是成熟的做出決定，Joni不該多管閒事，「她（Joni）先入為主認為我在利用她父親（David）搞錢，這讓我感到很厭煩」。

