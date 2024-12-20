邀50陌生人迷姦妻子　法魔鬼丈夫重囚20年 受害者：無悔公開審訊

法國一宗性侵案件震驚國際，72歲婦人吉賽兒（Gisele Pelicot）多年來被前夫多明尼克（Dominique Pelicot）落藥後強姦，丈夫更邀請50名陌生男子參與性侵妻子。主謀丈夫於周四(12月19日)被判罪名成立，獲判最高刑罰的20年，另外50名共犯亦因為強姦、企圖強姦或性侵罪名，分別判監3年至15年。她在判刑後表示，自己從未後悔在審訊期間放棄匿名，公開案件細節，讓社會關注事件。

50名共犯分別判監3年至15年

這宗案件於2020年曝光。多明尼克因在購物中心偷拍女性裙底被拘捕，調查人員隨後在檢查他的電腦時發現大量其妻吉賽兒被多人強姦的影片，進而揭發事件。案情指，多明尼克從2011年開始多次向妻子下藥並強姦，並在網上邀請數十名陌生男子到家中，性侵失去意識的妻子，同時錄下性虐待過程。調查人員相信有72名男子強姦和虐待吉賽爾，但無法確認所有人的身份，但最終只找到並拘捕50人，他們年齡介乎27歲至74歲，當中有人6次參與性侵。