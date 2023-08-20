邁阿密明星殺人鯨剛退休就病逝 住狹小水族箱表演逾半世紀 惹動保團體關注(有片)

美國佛羅里達州邁阿密海洋水族館(Miami Seaquarium)飼養並表演逾半世紀的明星殺人鯨去年才退休，正準備遷往一處天然海灣安享晚年，卻於上周五(18日)突然病逝。殺人鯨多年來住在空間不大的水族箱裡，其生活環境引發動物保護組織關注。
水族館上周五在社交平台轉載粉絲團體「托奇之友(Friends of Toki)」的聲明，表示暱稱「托奇」(Tokitae、Toki)的雌性殺人鯨「洛利塔(Lolita)」，發稿前2日開始嚴重不適，獸醫團隊立即為牠治療，57歲的洛利塔最後因腎衰竭死亡。
原住民視殺人鯨為家人
聲明說，「托奇對所有有幸得知其生平的人帶來啟發，尤其是對視牠為家人的盧米族(Lummi)而言」，人們將銘記牠令人感動的精神。盧米族是美國西北部、加拿大原住民，向來將殺人鯨(又名虎鯨)視為「海洋中的親人」。
水族館買下殺人鯨
洛利塔屬於在美國南部水域棲息的虎鯨，1970年4歲時被漁民捕獲，其後被邁阿密海洋水族館以2萬美元買下，此後便一直住在館內，與雄性虎鯨「雨果」(Hugo)同住。兩條虎鯨交配多次，都未能生育下一代。雨果其後患上飼養鯨魚常見的精神問題，常用頭撞水族箱壁，其後於1980年去世。
2,000多公斤、長6米的洛利塔與雨果，被圈養在只有24米長、11米闊、水深6米的水族箱內，多年來引起動保組織關注。盧米族與動保人士一直爭取將洛利塔放歸海洋。
去年宣布退休
去年春天，接手經營邁阿密海洋水族館的公司宣布洛利塔「退休」，結束50多年的表演生涯；今年3月再公布，將把洛利塔遷到美國西北部太平洋沿岸一處天然海灣頤養天年。
「洛利塔」是水族館為牠取的「藝名」，其原名為盧米族所稱的「Sk’aliCh’elh-tenaut」，別名「Tokitae」，在原住民語言中有「快樂的日子、美麗色彩」之意。