邁阿密明星殺人鯨剛退休就病逝 住狹小水族箱表演逾半世紀 惹動保團體關注(有片)

美國佛羅里達州邁阿密海洋水族館(Miami Seaquarium)飼養並表演逾半世紀的明星殺人鯨去年才退休，正準備遷往一處天然海灣安享晚年，卻於上周五(18日)突然病逝。殺人鯨多年來住在空間不大的水族箱裡，其生活環境引發動物保護組織關注。

水族館上周五在社交平台轉載粉絲團體「托奇之友(Friends of Toki)」的聲明，表示暱稱「托奇」(Tokitae、Toki)的雌性殺人鯨「洛利塔(Lolita)」，發稿前2日開始嚴重不適，獸醫團隊立即為牠治療，57歲的洛利塔最後因腎衰竭死亡。

原住民視殺人鯨為家人

聲明說，「托奇對所有有幸得知其生平的人帶來啟發，尤其是對視牠為家人的盧米族(Lummi)而言」，人們將銘記牠令人感動的精神。盧米族是美國西北部、加拿大原住民，向來將殺人鯨(又名虎鯨)視為「海洋中的親人」。