邁阿密海灘驚現「不明人頭」　嚇壞居民遊客不敢靠近

美國佛州邁阿密海灘當地時間12日早上，清潔工人在進行作業時，竟然發現一顆被砍下的人頭，嚇得立刻報警。而這起驚悚的事件也嚇壞了附近的居民。

頭顱最初由在海灘上清掃的工人發現 據紐約郵報報導，邁阿密戴德警察局在12日早上接獲海灘上發現人頭的通報，員警於8點40分左右抵達海灘。警方稱，這顆頭顱最初是由一名在海灘上清掃的工人發現的。目前尚不清楚頭顱的性別是男性還是女性，警方正在與法醫辦公室合作確定死者的身分。 由於上週末有一名青少年在邁阿密海灘失蹤，外界猜測兩起案件可能有關，但邁阿密-戴德警方發言人表示，現在判斷斬首事件是否與該地區最近發生的任何案件有關還為時過早。

Florida police launch investigation after severed human head washes ashore on Miami beach https://t.co/iexynLSCLN pic.twitter.com/VJr9AcXVN3 — New York Post (@nypost) November 13, 2024