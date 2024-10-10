邊境展開要塞化加固工程 朝宣布完全切斷對韓鐵路公路

北韓進一步跟南韓決裂，北韓人民軍總參謀部昨宣布，朝方即日起完全切斷與南韓連接的公路和鐵路，並在邊境展開防禦設施要塞化加固工程，以回應南韓軍演。南韓聯合參謀本部回應指，北韓相關行為將招致「更嚴酷孤立」，韓軍不會對其企圖單方面改變現狀的任何行動坐視不理，警告由此引發的一切事態責任均在北韓。

北韓人民軍總參謀部昨發聲明，指朝方南部國境與南韓交界的地區，無時無刻不在進行侵略戰爭演習，加上一批批美國核戰略資產隨時出沒，好戰狂人常常叫囂北韓「政權終結」，在朝鮮半島出現一觸即發的戰爭危機下，朝軍須堅決採取更強硬的反制措施，切實維護國家安全。