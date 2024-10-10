邊境展開要塞化加固工程 朝宣布完全切斷對韓鐵路公路

北韓進一步跟南韓決裂，北韓人民軍總參謀部昨宣布，朝方即日起完全切斷與南韓連接的公路和鐵路，並在邊境展開防禦設施要塞化加固工程，以回應南韓軍演。南韓聯合參謀本部回應指，北韓相關行為將招致「更嚴酷孤立」，韓軍不會對其企圖單方面改變現狀的任何行動坐視不理，警告由此引發的一切事態責任均在北韓。
北韓人民軍總參謀部昨發聲明，指朝方南部國境與南韓交界的地區，無時無刻不在進行侵略戰爭演習，加上一批批美國核戰略資產隨時出沒，好戰狂人常常叫囂北韓「政權終結」，在朝鮮半島出現一觸即發的戰爭危機下，朝軍須堅決採取更強硬的反制措施，切實維護國家安全。
工程已知會美方 避免擦槍走火
朝方「當務之急」是「從10月9日起完全切斷與南韓連接的朝方地區公路和鐵路，進行防禦設施要塞化加固工程」；聲明又形容南韓是「第一敵對國家」和「主敵」。總參謀部稱，朝方為免上述要塞化加固工程引起誤判和擦槍走火，已於昨晨9時45分致電通知美國軍方。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會表示，中方關注半島局勢的發展演變和朝韓關係相關動向，中方認為維護朝鮮半島和平穩定、推動半島問題政治解決進程符合各方共同利益，也是國際社會普遍期待，需要各方共同為此作出努力。
北韓於周一及二召開第14屆最高人民會議第11次會議，會議通過多項人事任命，包括任命努光鐵為防相，亦通過修補社會主義憲法的部分內容、輕工業法以及對外經濟法。北韓領袖金正恩去年底曾在勞動黨第8屆中央委員會第9次全體會議上，表明兩韓不再是同一民族，而是「頭號敵對國家」，改變建國以來對朝鮮半島統一的追求。他曾就此提出修憲指示，外界原預期最高人民會議第11次會議，會刪除憲法有關統一的表述，並廢除《韓朝基本協議書》，但昨仍未見朝方公布。有分析估計，北韓或擬在美國大選過後，待新一屆最高人民會議成立才啟動修憲，以發揮最大政治作用。