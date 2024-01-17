邊開腦邊彈結他 切除腦瘤翌日出院 佛州結他手驚嘆：太瘋狂了(有片)

美國佛羅里達州結他手諾倫(Christian Nolen)罹患腦瘤須切除，為確保不傷及手部靈活，醫生替他做「清醒手術」，讓他一邊開腦一邊彈結他演奏，結果手術成功，他翌日就可出院。 為何要清醒開腦？ 霍士新聞報道，諾倫某天注意到左邊身體不受控，尤其手部動作笨拙，影響到彈結他，其後確診患上右側前額葉腫瘤。邁亞密大學腦腫瘤醫生科莫塔爾(Dr. Ricardo Komotar)表示，諾倫須接受手術確認腫瘤類型及治療方式等，如果在清醒情況下一邊彈結他一邊動手術，可幫助醫生盡可能切除整處腫瘤的同時，更好地評估並確保他手部的靈活性。

手術期間的反應 諾倫在手術開始時接受麻醉，之後被喚醒，收到提示後開始彈奏。他事後回憶，「被喚醒後看見身邊的一切頓時不知所措，還要抗拒，想坐起身」。經醫護安撫後，他很快就想起要做些甚麼，此時「我只是呼吸並保持冷靜」，盡力演奏最近練習的幾首曲目。 諾倫形容手術「太瘋狂了」，最初聽到要一邊做手術一邊彈結他，覺得很驚訝，但想到彈結他對自己生命是何等重要，就相信這是更好的治療方法。

康復迅速 科莫塔爾大讚諾倫表現很好，手術第二天就可出院，之後更復原良好，至今已可以做gym。諾倫正等候病理學檢驗結果，之後可能要接受6星期的放射治療及化療。

醫生解構 科莫塔爾解釋，當腫瘤涉及或靠近大腦關鍵部位(即控制說話或理解語言，或活動能力的部位)時，如果進行清醒手術，醫療團隊透過持續監測病人，能確認是否破壞大腦功能，但若病人在麻醉狀態下，就無法獲得即時回應，「手術實際上會更加危險，因為你(醫生)可能切除一處涉及正常大腦功能的腫瘤，並在不知情下造成實質傷害」。 事實是，手術期間，團隊發現諾倫的腫瘤與控制手部動作的大腦部位有所接觸，幸好醫生最終能成功切除，並沒影響病人的手部運動能力。