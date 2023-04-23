邪教洗腦？肯亞傳教士疑以「見耶穌」哄騙信徒絕食 警方掘出至少21具屍體

記者陳怡伶／綜合報道
近日肯亞的一宗邪教洗腦案件成為話題，警方在調查過程中於沿海城鎮馬林迪（Malindi）附近森林發現多達21具屍體，疑似涉案的傳教士恩森格（Paul Mackenzie Nthenge）竟以「可以見到耶穌」為由，哄騙信徒集體絕食赴死，目前警方正在調查中。
聲稱「餓死會見到耶穌」
綜合外媒報道，警方日前接獲情報，傳聞隸屬於佳音國際教會（Good News International Church）的傳教士恩森格，以「餓死會見到耶穌」為名洗腦民眾，讓不少人信以為真甘願赴死。警方從情報中得知已有多名教會成員慘遭餓死，於是迅速前往沙卡赫拉森林（Shakahola）展開搜救行動。
警方在當地尋獲4具疑似餓死的屍體和11名垂死的教會成員，送院後所幸15人皆已獲救，警方已將恩森格逮捕歸案。
警方鎖定58個墳墓位置
根據報道，警方目前已尋獲多達21具屍體，其中有至少3名死者為兒童，警方不排除會發現更多屍體的可能性。病理學家將測試死者的DNA樣本，釐清死因是否屬於「飢餓致死」。而將恩森格稱為「邪教領袖」的南非國家廣播公司《KBC》則透露，警方目前已鎖定了58個墳墓的位置。不過有消息表示，恩森格堅稱自己「與本案無關」，自己已在2019年關閉他的教會，詳情仍在調查中。
肯亞是一個宗教國家，過去也發生過民眾被引誘進入危險、不受監控的教堂或邪教的案例。
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