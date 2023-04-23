邪教洗腦？肯亞傳教士疑以「見耶穌」哄騙信徒絕食 警方掘出至少21具屍體

肯亞傳教士恩森格疑以「可以見到耶穌」為由，哄騙信徒集體絕食赴死，警方已尋獲多達21具屍體。（Reuters）

近日肯亞的一宗邪教洗腦案件成為話題，警方在調查過程中於沿海城鎮馬林迪（Malindi）附近森林發現多達21具屍體，疑似涉案的傳教士恩森格（Paul Mackenzie Nthenge）竟以「可以見到耶穌」為由，哄騙信徒集體絕食赴死，目前警方正在調查中。

聲稱「餓死會見到耶穌」

綜合外媒報道，警方日前接獲情報，傳聞隸屬於佳音國際教會（Good News International Church）的傳教士恩森格，以「餓死會見到耶穌」為名洗腦民眾，讓不少人信以為真甘願赴死。警方從情報中得知已有多名教會成員慘遭餓死，於是迅速前往沙卡赫拉森林（Shakahola）展開搜救行動。

警方在當地尋獲4具疑似餓死的屍體和11名垂死的教會成員，送院後所幸15人皆已獲救，警方已將恩森格逮捕歸案。