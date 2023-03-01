郎心如鐵！土耳其單親媽受騙攜兩幼兒投靠 前夫趁熟睡沸水淋面報復

精心布局，郎心如鐵！土耳其上月6日發生7.8級大地震，毁掉不計其數的家園，其中哈塔伊省(Hatay province)一名25歲女子的住所倒塌，無家可歸，一心報復的前夫不斷勸誘，說服她帶著2個年幼孩子暫住他家，詎料前夫竟趁她晚上熟睡，用沸水淋潑她面部。女子痛醒，前夫還對她惡罵：「我沒有殺你，你算是好彩！」
家園被毀 狼狽投靠至親
英國《每日星報》報道，25歲的阿萊夫(Alev Altun)大概於9個月前與37歲的阿爾通(Savas Altun)離婚，她獨自帶著兩個分別為兩歲和4歲的孩子過新生活，但住所在地震中損毀，她被迫帶著孩子投靠姊姊，一起過了9晚。
此時，前夫阿爾通卻突然找上門，勸阿萊夫帶著孩子到他家裡住，還拿孩子做藉口，說如果他們和好，可讓孩子回復平靜。阿萊夫相信前夫，便帶著孩子住進他家，同住了3日，沒爭吵過。詎料這原來是阿爾通精心策劃的假象。
前夫盡現兇相
上月19日晚，即阿萊夫搬進去第三日的晚上，她在睡夢中突然感到一陣劇痛，醒來便見到阿爾通拿著一壺滾燙的開水，是他把沸水淋潑到她頭部和臉上。阿萊夫痛得尖叫，阿爾通還惡言相向，稱：「你應該慶幸我沒有殺死你！」
報道指，阿萊夫頭部和雙手等燙傷，她趕緊帶著兩個孩子逃到母親災後棲身的溫室，在母親協助下就醫。
句句詭辯 行為卑劣
阿爾通帶著積蓄企圖逃走，警方及時上門將他拘捕。他向警方辯稱，只因餘震一時「跣手」，才把沸水倒在前妻臉上。
阿萊夫指，離婚後，她憑一己力量重新站起來，可以自食其力，還交到新朋友，前夫就對她報復。