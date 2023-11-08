郎心如鐵｜23歲女遭男友開槍　意外拍下自己被殺瞬間(有片)

巴西一名23歲女子日前遭27歲男友開槍射殺身亡，而當時她正用手機錄下男友靠在窗邊的模樣，因此意外拍下自己遭槍殺的過程。女子的母親哀痛表示，女兒的男友曾有多次家暴紀錄，女兒曾被毆打至手臂要縫針。
綜合報道，23歲女子Ielly Alves於4日在巴西中部的寓所中，遭27歲男友Diego Fonseca開槍射殺身亡。警方表示，Ielly被送到醫院時已經證實身亡，當時Diego聲稱，女友是被2名駕駛電單車經過的人開槍，但內容矛盾反覆引起警方懷疑，直到警方查看Ielly的手機時，發現案發時，Ielly正用手機錄下Diego坐在窗邊的樣子，卻意外錄下Diego向她開槍的瞬間。
死者母親：女兒當日是要去提出分手
影片顯示，Ielly拿著手機拍攝坐在窗邊的Diego，Diego突然轉身舉起手槍指著Ielly，Ielly還不明所以地發出笑聲，結果下一秒Diego就扣下扳機將Ielly射殺，手機亦跌在地上。
Ielly的母親心痛地表示，Diego有多次暴力紀錄，女兒去年曾被他毆打至手臂縫針：「女兒跟他常常吵架，女兒回來後身上都有瘀青。」她更指，當日女兒其實是要去男方家提出分手，詎料再無法回家。
警告：影片內容或會令人情緒不安
🔴 VÍTIMA DE FEMINICÍDIO FILMA A PRÓPRIA MORTE— Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) November 5, 2023
Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, estava com a câmera ligada quando foi morta pelo namorado Diego Fonseca Borges em Jataí (GO): pic.twitter.com/rywfUptMUp