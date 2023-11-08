郎心如鐵｜23歲女遭男友開槍　意外拍下自己被殺瞬間(有片)

巴西一名23歲女子日前遭27歲男友開槍射殺身亡，而當時她正用手機錄下男友靠在窗邊的模樣，因此意外拍下自己遭槍殺的過程。女子的母親哀痛表示，女兒的男友曾有多次家暴紀錄，女兒曾被毆打至手臂要縫針。

綜合報道，23歲女子Ielly Alves於4日在巴西中部的寓所中，遭27歲男友Diego Fonseca開槍射殺身亡。警方表示，Ielly被送到醫院時已經證實身亡，當時Diego聲稱，女友是被2名駕駛電單車經過的人開槍，但內容矛盾反覆引起警方懷疑，直到警方查看Ielly的手機時，發現案發時，Ielly正用手機錄下Diego坐在窗邊的樣子，卻意外錄下Diego向她開槍的瞬間。