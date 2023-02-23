部隊鍋食譜｜美媒食譜稱部隊鍋源自「美軍剩餘物資」 惹議 網民︰一個國家的恥辱 

配料豐富又邪惡韓式美食部隊鍋(Budae Jjigae)，近日引發「國際爭議」。事緣美國《紐約時報》在Twitter發布一份部隊鍋食譜，當中提到部隊鍋起源是韓戰時期「美軍配給品的剩餘物資」(leftover United States Army rations)，旋即惹來中、韓、美等多地網民留言，有網民直指那是「美國人的剩飯剩菜」、「一個國家的恥辱」，認為是南韓當年被美軍佔領的象徵。但有南韓網民不認同，稱歡迎外國遊客來韓品嘗美味的地道部隊鍋。

韓式部隊鍋｜美國韓裔廚師食譜簡介爆爭議 一石擊起千重派的食譜，由美國土生土長的韓裔廚師Eric Kim所製作。刊在《紐時》網站的該份食譜在簡介中說，「儘管又稱為『陸軍基地燉菜』(army base stew)的部隊鍋來自韓戰，以美軍配給品剩餘物資來命名——但它是一個大貧困時期的求生智慧象徵」，指香腸、午餐肉、芝士及即食麵等共冶一爐，愛吃甚麼悉隨尊便。

韓式部隊鍋｜網民︰韓式部是美軍佔領南韓的象徵 這小小簡介被《紐時》放上Twitter後，旋即吸引逾110萬次瀏覽、逾600次轉發及大量網民留言。有南韓網民直言部隊鍋「的確是一個時代的象徹」，有外國網民則說「是美軍佔領南韓的象徵」、「是美軍新殖民主義的象徵」。有內地網民甚至說「如果發生在中國，我覺得這道菜是一個國家的恥辱」，「有骨氣的民族是不會吃這種外族剩飯剩菜的，即使餓死！」也有人反問「為甚麼南韓民眾當時會經歷『大貧困時期』？」