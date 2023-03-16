郭文貴涉詐騙逾10億美元在紐約被捕　否認十多項控罪

流亡美國被內地通緝的52歲商人郭文貴，涉詐騙追隨者逾10億美元，周三(15日)在美國紐約曼克頓寓所被捕，被沒收超過6億美元的涉嫌欺詐收益。郭文貴在提堂時否認十多項詐騙及洗黑錢等指控，並計劃申請保釋。

起訴書指，郭文貴與財務顧問余建明，透過設立虛擬貨幣等投資項目，詐騙美國以至全球數以萬計網上追隨者，將所得款項購買大宅、名車、遊艇、以及大量奢侈品，包括5萬平方呎大宅、350萬美元跑車及2張價值3.6萬美元床褥。紐約證交會亦指控郭文貴參與未註冊和欺詐性發行。