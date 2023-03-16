郭文貴涉詐騙逾10億美元在紐約被捕　否認十多項控罪

流亡美國被內地通緝的52歲商人郭文貴，涉詐騙追隨者逾10億美元，周三(15日)在美國紐約曼克頓寓所被捕，被沒收超過6億美元的涉嫌欺詐收益。郭文貴在提堂時否認十多項詐騙及洗黑錢等指控，並計劃申請保釋。
起訴書指，郭文貴與財務顧問余建明，透過設立虛擬貨幣等投資項目，詐騙美國以至全球數以萬計網上追隨者，將所得款項購買大宅、名車、遊艇、以及大量奢侈品，包括5萬平方呎大宅、350萬美元跑車及2張價值3.6萬美元床褥。紐約證交會亦指控郭文貴參與未註冊和欺詐性發行。
郭文貴被捕後其所持酒店頂層發生火警
在郭文貴被捕後，他所持有的酒店The Sherry Netherland hotel頂層發生火警，正在搜證的聯邦調查局(FBI)人員被迫撤離，當局正調查是否與案件有關。紐約消防指郭文貴所住單位被嚴重焚毀。美國政府已從21個銀行賬戶凍結郭文貴約6.34億美元資產，控方要求拒絕讓他保釋。
郭文貴在內地2014年打貪期間離開中國。內地當局指他涉及強姦、勒索、賄賂及其他罪行。郭文貴多次批評北京，並與美國前總統特朗普的前顧問班農(Steve Bannon)關係密切。在2020年8月，班農因涉及欺詐案，在郭文貴的遊艇上被捕。班農拒絕認罪，其後獲特朗普特赦。