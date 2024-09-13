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國際
2024-09-13 13:33:00

郵輪撞巨大浮冰　乘客驚呼：鐵達尼號時刻(有片)

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郵輪撞巨大浮冰，乘客驚呼：鐵達尼號時刻。(X)

郵輪撞巨大浮冰，乘客驚呼：鐵達尼號時刻。(X)

英國著名郵輪「鐵達尼號」(Titanic)1912年在北大西洋撞上冰山後沉沒，成為史上最知名的船難事件之一。近日美國一艘郵輪行經阿拉斯加水域，撞上一幅巨大浮冰，不少乘客都受驚，並用手機記錄下撞擊過程，直呼「這完全就是『鐵達尼號時刻』(Titanic moment)」。

綜合報道，美國嘉年華郵輪(Carnival Cruise Line)旗下的「嘉年華精神號」(Carnival Spirit)上周四(5)行經阿拉斯加崔西峽灣(Tracy Arm Fjord)，帶領遊客觀賞壯麗的冰雪美景期間，意外撞上一塊巨型浮冰。乘客Cassandra Goskie拍下過程上傳影片分享平台TikTok，影片中一名乘客說：「如果我們死了，那也值得，這完全就是『鐵達尼時刻』！」影片吸引1.3萬次觀看。另一名乘客Saurabh Singhal亦在社交平台Facebook發文指，撞擊過後，郵輪一度停止航行數小時以評估損害。

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郵輪撞上一幅巨大浮冰，不少乘客都受驚。(X) 乘客指，撞擊過後，郵輪一度停止航行數小時以評估損害。(X) 專家：現今郵輪專為不同水域設計，在寒冷水域航行十分安全。(嘉年華精神號。X)

專家：現今郵輪專為不同水域設計

嘉年華郵輪發言人向傳媒證實事件，指船員評估結果顯示，船體並未受損，並繼續完成航行。該郵輪於10日順利完成為期7日的阿拉斯加之旅。郵輪專家、郵輪評論網(Cruise Critic)總編輯Chris Gray Faust指出，現今郵輪專為不同水域設計，在寒冷水域航行十分安全。他說：「航行於阿拉斯加的郵輪不僅能應對冰冷水域，還擁有熟悉當地地形且經驗豐富的船長，這也是今次事件無造成任何影響的原因」。

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