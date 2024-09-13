郵輪撞巨大浮冰　乘客驚呼：鐵達尼號時刻(有片)

英國著名郵輪「鐵達尼號」(Titanic)1912年在北大西洋撞上冰山後沉沒，成為史上最知名的船難事件之一。近日美國一艘郵輪行經阿拉斯加水域，撞上一幅巨大浮冰，不少乘客都受驚，並用手機記錄下撞擊過程，直呼「這完全就是『鐵達尼號時刻』(Titanic moment)」。

綜合報道，美國嘉年華郵輪(Carnival Cruise Line)旗下的「嘉年華精神號」(Carnival Spirit)上周四(5日)行經阿拉斯加崔西峽灣(Tracy Arm Fjord)，帶領遊客觀賞壯麗的冰雪美景期間，意外撞上一塊巨型浮冰。乘客Cassandra Goskie拍下過程上傳影片分享平台TikTok，影片中一名乘客說：「如果我們死了，那也值得，這完全就是『鐵達尼時刻』！」影片吸引1.3萬次觀看。另一名乘客Saurabh Singhal亦在社交平台Facebook發文指，撞擊過後，郵輪一度停止航行數小時以評估損害。