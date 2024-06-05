鄰居爭執變血案！53歲男遭連開9槍行刑式轟斃【有片慎入】

鄰里關係搞不好，小心會隨時引發命案。中美洲國家哥斯達尼加(Costa Rica)兩名素有積怨的鄰居，日前又因小事起爭執，沒料其中一人最終被對方近距離連開9槍，行刑式殺死。
事發在本周一，閉路電視可見居於Escazu的兩對男女，互相指罵，據報是有關兩戶人的花園共用水喉掣的問題。
片段可見其中一名男子的妻子，拍手劃腳的投訴，未幾見其穿藍衫的丈夫似在準備槍械。此時鄰居夫婦亦步出跟該名女子互罵。
鄰里爭執｜藍衫男被打後怒極拔槍 連開9槍
兩對夫婦隔空罵戰一輪，紅衣男突然揮拳擊向藍衫男，藍衫男隨即拔槍，並向嚇得蹲在地上的紅衣男，連開9槍，對方的妻子受驚不斷尖叫，而藍衫男的妻子見他闖下大禍，連忙拉住他，但為時已晚。
警方趕抵時發現53歲的紅衣男Otoniel Orozco Mendoza已當場身亡。而殺人的藍衫男Eduardo Ramírez Zamora及妻子一度逃離現場，其後被捕。
鄰里爭執｜雙方家人案發後各說各話
雙方的親人在案發後各說各話，死者Mendoza的親友表示，其家人已多次向當局舉報Zamora，但當局從未採取行動。親友聲稱，Zamora每天都監視及喝罵他們，甚至曾騷擾Mendoza的孩子。
但Zamora父親則稱，兩戶人在幾個月前已開始爭執，並反指衝突是由於Mendoza的房子裝修而起，又聲稱Mendoza曾襲擊Zamora妻子。