鄰居爭執變血案！53歲男遭連開9槍行刑式轟斃【有片慎入】

鄰里關係搞不好，小心會隨時引發命案。中美洲國家哥斯達尼加(Costa Rica)兩名素有積怨的鄰居，日前又因小事起爭執，沒料其中一人最終被對方近距離連開9槍，行刑式殺死。

事發在本周一，閉路電視可見居於Escazu的兩對男女，互相指罵，據報是有關兩戶人的花園共用水喉掣的問題。

片段可見其中一名男子的妻子，拍手劃腳的投訴，未幾見其穿藍衫的丈夫似在準備槍械。此時鄰居夫婦亦步出跟該名女子互罵。