鄰居開燈驚見妻子輕生 泰六旬失明翁伴屍整日不知妻已死

泰國北柳府(Chachoengsao)發生一宗夫妻相依為命的悲劇，一名69歲失明男子坐在家裡等妻子回來，等了多時，直到鄰居上門協助他開燈，才驚悉53歲的妻子已在樓梯間自殺身亡。
失明翁無助 鄰居揭發
Thaiger等媒體報道，69歲的丈夫來自德國，退休後在泰國定居，住了16年，一直靠退休金維持生活，幾年前因車禍導致失明。本月14日，他坐在屋外大聲呼叫，請鄰居過來幫忙開燈，鄰居入屋後才發現他妻子妮莎拉(Nissara)的遺體。
警方傍晚6時半左右接報到場，初步調查後把遺體送往醫院，稍後進行解剖以確定死因。丈夫得知妻子在家輕生過世，悲痛不已。
妻子出門工作前準備三文治給丈夫
根據警方調查以及鄰居口供，53歲的妮莎拉在曼谷當的士司機，每次離家工作2至3天，出門前會先準備三文治放在冰箱，讓丈夫果腹，又會請鄰居幫忙照顧丈夫。
家裡財困 妻子一時想不開
案發當天上午，妮莎拉駕的士時遇上車禍要返家，情緒低落，因為對方要求4萬泰銖(約9,546港元)賠償金，但夫妻倆收入不多，根本無力負擔。警方初步研判，妮莎拉可能因為財政困難，一時想不開而輕生。
失明翁逾期居留
更困窘的是，德籍丈夫原來簽證已逾期，但他希望留在泰國。警方、移民局及德國領事館正聯絡他在德國的親屬，協助處理他的居留事宜，鄰居們會繼續幫忙照顧他。