鄰居開燈驚見妻子輕生 泰六旬失明翁伴屍整日不知妻已死

泰國北柳府(Chachoengsao)發生一宗夫妻相依為命的悲劇，一名69歲失明男子坐在家裡等妻子回來，等了多時，直到鄰居上門協助他開燈，才驚悉53歲的妻子已在樓梯間自殺身亡。

失明翁無助 鄰居揭發

Thaiger等媒體報道，69歲的丈夫來自德國，退休後在泰國定居，住了16年，一直靠退休金維持生活，幾年前因車禍導致失明。本月14日，他坐在屋外大聲呼叫，請鄰居過來幫忙開燈，鄰居入屋後才發現他妻子妮莎拉(Nissara)的遺體。

警方傍晚6時半左右接報到場，初步調查後把遺體送往醫院，稍後進行解剖以確定死因。丈夫得知妻子在家輕生過世，悲痛不已。