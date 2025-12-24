配備核導彈高超音速武器 特朗普宣布建「特級」戰艦

美國總統特朗普周一在其佛州海湖莊園宣布，將打造大型新軍艦，並用二戰時期用語戰鬥艦(battleship)稱之，屬他構建「黃金艦隊」的一部分。特朗普指新戰艦將是「特朗普級」(Trump class)，是有史以來最快、最大，威力較過去任何戰艦犀利100倍，將配備高超音速導彈和核巡航導彈等先進裝備。他又不滿承辦商過去造船的慢緩和超支，稱會親自監督；警告若承建商表現不好，會有懲罰。有指有關宣布標誌美國開始擴建海軍。

特朗普指，有關計劃初期將建造兩艘艦隻，料最終建20至25艘船艦，第一艘將命名為「無畏號」(USS Defiant)。根據他介紹，新戰艦將較二戰時期美國最大愛荷華級戰艦還要長，還要大，重逾3萬噸，並配備最新技術，包括人工智能(AI)和強力雷射武器；還有最高等級的火炮和導彈、高超音速導彈、核巡航導彈和軌道炮。

美聯社稱，上述各種技術在海軍部門正處於不同發展階段。特朗普宣布建新戰艦計劃約一個月前，海軍才取消建立小型新軍艦計劃，指建造不斷延期和超支，改為建造海岸防衛隊改良版巡邏艦。海軍也未能按計劃和預算建造新型艦隻，例如新福特號航空母艦和哥倫比亞級潛艦。至於特朗普提及的的技術，海軍至今僅成功部署部分技術。美聯社稱，海軍斥資數億美元和耗逾15年嘗試將軌道炮裝置在一船艦上，但最後在2021年擱置計劃。雷射技術加裝在海軍船艦則較成功，但部署仍有限。一款用來干擾無人機感應器的雷射系統，研發了8年才能配備到8艘驅逐艦。報道又指，發展可攜核彈巡航導彈及部署在艦隻上有可能違反美國與俄羅斯簽署的不擴散條約。有美官員向美聯社透露，新戰艦的設計正進行中，計劃於2030年初開始建造。特朗普及海軍部長費蘭指特朗普級艦是繼承二十世紀戰艦的精神。

稱計劃並非針對中國 有美國官員曾警告，近年未能建新戰艦令美國經濟及軍事競爭對手中國得益，但特朗普淡化中國對有關計劃的影響。有記者問他，這次計劃是否用來抗衡中國，特朗普答「是抗衡所有人，並非針對中國，我們和中國相處愉快，我和習近平主席關係友好。」