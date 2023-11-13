酒店注意事項｜歐洲空姐用一支水實測酒店清潔+安全：輕則染病、重則沒命

外媒《sanook》報導，一名在歐洲航空任職的空姐表示，自己因為工作關係，會在世界各地的酒店入住，她認為人身安全是最重要的，所以入住酒店後作的第一件事就是檢查「床底下」。檢查的方法也很簡單，她不是直接探看，而是將水瓶朝床底丟過去，她說，如果沒有東西阻擋，一般情況下水瓶會從床的另一側滾出來，如果沒有，她建議直接離開房間，並聯繫酒店保安人員。

許多人旅行時可能不會仔細檢查下榻房間的設備，有空姐分享，入住時除了確認設施正常，還一定要檢查「床底下」。若沒檢查，輕則染病，重則沒命！

床下底有機會「藏屍」

這名空姐指，此法不只可以檢查床底下清潔是否徹底，沒有清潔到的床底下可能會有前房客遺留的頭髮、菸蒂、保險套、食品包裝等，這樣可能會吸引螞蟻、蟑螂等昆蟲，造成住客過敏或是感染傳染病。更糟的狀況是有不法人士藏匿於床底，威脅住客生命財產安全。

此外，床底下也有可能藏匿武器、非法物品，這也會給住客帶來不必要的麻煩，藉由扔水瓶檢查，就能發現這些隱藏危機。曾有殺人犯在酒店床底藏屍體的案件，後來住客絲毫不知自己「睡在屍體上方」，直到一週後客房清潔人員聞到惡臭，才發現女屍的存在。