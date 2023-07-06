酒店用過的肥皂除污除毛髮後有咩用？「再生」過程曝光 網民直呼：以後要自備肥皂了(有片)

很多酒店房間會附上包裝好的肥皂，有否想過用過的肥皂會如何處理？《科學內幕》(Science Insider)近日揭開慈善組織「清潔世界」(Clean the World)回收酒店肥皂工廠的面紗，這些用過的肥皂經過除污和消毒等工序後，會製成全新肥皂，再送到貧困國家協助民眾改善衛生。
循環再造｜逾8100間酒店參與計劃
綜合美國《紐約郵報》及英國《每日郵報》報道，清潔世界在美國佛州奧蘭多和拉斯維加斯均設有肥皂回收工廠，《科學內幕》在TikTok上傳的影片未知在哪間廠房拍攝。記者在片中指，酒店每周會扔掉數百萬塊用過的肥皂，它們來自全球數千間酒店共約140萬個房間，「現在不必丟進垃圾桶」。
報道指，全球逾8,100間酒店參與計劃，包括希爾頓、凱悅、萬豪、文華東方和Hard Rock等集團。
循環再造｜肥皂「再生」 網民議論
處理程序中，肥皂會先放入機器，磨走表面的污垢和毛髮，把其擠成粗條後，再倒入水中加熱，漂白7至8分鐘消毒，最後送到另一機器壓製成全新肥皂。
影片於6月中發布，即引起熱議，至今累計逾2,270萬次瀏覽。有網民直言不太接受，稱「要自備肥皂了」、「單單想像(肥皂)上面有其他人的毛髮，已令人不安」。有人建議只用安裝在浴室牆上上鎖的沐浴液。也有不少人力挺廢物利用，大讚「了不起」、「很聰明」、「天才」，有人認為「一點點髒污沒甚麽大不了」。
循環再造｜逾120國人民受惠
根據清潔世界官網，該組織會把「再生肥皂」送到貧困國家協助當地兒童和家庭改善衛生，「這些國家因急性呼吸道感染(如肺炎等)及腹瀉疾病(如霍亂等)而致死亡率偏高，上述兩種疾病正是5歲以下兒童的頭號殺手」。組織形容其任務「是一場全球衛生革命」，利用肥皂這簡單的日用品來拯救全球數百萬性命，2009年至今，已為127個國家服務，共派發約7,000萬塊肥皂。