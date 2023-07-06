酒店用過的肥皂除污除毛髮後有咩用？「再生」過程曝光 網民直呼：以後要自備肥皂了(有片)

很多酒店房間會附上包裝好的肥皂，有否想過用過的肥皂會如何處理？《科學內幕》(Science Insider)近日揭開慈善組織「清潔世界」(Clean the World)回收酒店肥皂工廠的面紗，這些用過的肥皂經過除污和消毒等工序後，會製成全新肥皂，再送到貧困國家協助民眾改善衛生。

循環再造｜逾8100間酒店參與計劃

綜合美國《紐約郵報》及英國《每日郵報》報道，清潔世界在美國佛州奧蘭多和拉斯維加斯均設有肥皂回收工廠，《科學內幕》在TikTok上傳的影片未知在哪間廠房拍攝。記者在片中指，酒店每周會扔掉數百萬塊用過的肥皂，它們來自全球數千間酒店共約140萬個房間，「現在不必丟進垃圾桶」。

報道指，全球逾8,100間酒店參與計劃，包括希爾頓、凱悅、萬豪、文華東方和Hard Rock等集團。