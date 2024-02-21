酒廠發酵桶閥門爆開　啤酒柱直射噴飛釀酒師

美國明尼蘇達州一間啤酒廠發生發酵桶閥門爆開的意外，啤酒炸出形成一道水柱，直接高速沖向一旁的釀酒師，將他噴飛，畫面相當驚人。

啤酒廠發生發酵桶閥門爆開的意外，啤酒炸出形成一道水柱，直接高速沖向一旁的釀酒師，將他噴飛，畫面相當驚人。

發酵桶閥門炸開噴飛釀酒師

根據外媒報導，意外發生在明尼蘇達州的啤酒廠「Back Channel Brewing Co」，當時釀酒師布倫丹正在檢查閥門，啤酒突然從一個洞中噴出，正面擊中了他。從監視器畫面可以看到，發酵桶閥門突然炸開，一道啤酒柱強力沖向布倫丹，把他噴飛。

被啤酒擊倒的布倫丹迅速地從地上跳起來，並試圖堵住閥門，不讓啤酒繼續湧出，另一名同事也趕緊跑過來協助。

這段驚險畫面很快在網路上瘋傳，許多網友看完都很擔心布倫丹的安危，「我的天啊，老兄你還好嗎？」、「他在倒地之前應該喝了有3千CC吧」、「我們向你致敬」。

