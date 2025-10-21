酒精搓手液危險？　英媒：歐盟擬列乙醇為致癌危險物質

英國《金融時報》周二（10月21日）報道，歐盟正考慮將酒精消毒搓手液中的活性成分乙醇（ethanol），列為會增加癌症風險的危險物質，此舉或導致多種乾洗手產品及醫院常用的多種洗手液與清潔劑被迫下架。 增加癌症和妊娠併發症風險 報道指，歐盟化學品管理局（EHCA）一個工作小組於10月10日提出將乙醇列為有毒物質的內部建議，認為乙醇會增加癌症和妊娠併發症的風險，各種清潔消毒產品應以其他成份取代。

建議使用替代品 歐盟化學品管理局轄下生物殺滅劑委員會（Biocidal Products Committee）11月25日至28日開會，決定是否將乙醇歸類為對人體有害物質。之後，這個委員會將向歐盟委員會提交建議。若其專家委員會認定乙醇具有致癌性，將建議使用替代品，最終決定會由歐盟委員會做出。