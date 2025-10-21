酒精搓手液危險？　英媒：歐盟擬列乙醇為致癌危險物質

英國《金融時報》周二（10月21日）報道，歐盟正考慮將酒精消毒搓手液中的活性成分乙醇（ethanol），列為會增加癌症風險的危險物質，此舉或導致多種乾洗手產品及醫院常用的多種洗手液與清潔劑被迫下架。
增加癌症和妊娠併發症風險
報道指，歐盟化學品管理局（EHCA）一個工作小組於10月10日提出將乙醇列為有毒物質的內部建議，認為乙醇會增加癌症和妊娠併發症的風險，各種清潔消毒產品應以其他成份取代。
建議使用替代品
歐盟化學品管理局轄下生物殺滅劑委員會（Biocidal Products Committee）11月25日至28日開會，決定是否將乙醇歸類為對人體有害物質。之後，這個委員會將向歐盟委員會提交建議。若其專家委員會認定乙醇具有致癌性，將建議使用替代品，最終決定會由歐盟委員會做出。
EHCA向《金融時報》表示，若專家決議少量接觸乙醇仍屬安全，且無其他成分可替代，最終仍可能批准用於清潔消毒。根據歐盟的《生物殺滅劑製品法規》（BPR），所有用於消毒的化學物質都必須通過ECHA的安全審查。ECHA指出，乙醇可能符合致癌及損害生殖系統的化學品標準，因此被列為審查對象。
EHCA今年4月已開始檢視乙醇對人體健康的潛在風險。乙醇也是酒精飲品的主要成分，不過歐盟這次檢視的焦點在於乙醇作為消毒劑的用途，而非飲品用途
世界衛生組織（WHO）則將乙醇與異丙醇均列為乾洗手的安全成分。隸屬於世衛的國際癌症研究機構（IARC）則將含酒精飲品列為「第一類致癌物」，即明確具致癌性；但純乙醇本身並未被單獨列為致癌物。