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2023-07-19 17:04:35

酷熱天氣｜美國急症室將中暑病人放屍袋搶救 原理係點？

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美國酷熱天氣持續，鳳凰城民眾躲進避暑中心。(美聯社)

美國酷熱天氣持續，鳳凰城民眾躲進避暑中心。(美聯社)

美國南部酷熱天氣持續，西南部周一(17)已連續38日發布高溫警報，亞利桑那州有醫院出奇招，將中暑患者放入屍袋快速降溫。

鳳凰城「智慧谷健康醫療中心」(Valleywise Health Medical Center)通訊主任墨菲(Michael Murphy)CNN表示，一些極端病例，醫院會把中暑病人放入裝著冰塊的屍袋，幫助他們降溫。

酷熱天氣｜屍袋能快速降溫

該醫院急症室醫生康普(Dr Geoff Comp)解釋，在防水屍袋中，患者可全身浸泡在冰塊裡，還有足夠空間讓醫生進行治療，降溫速度是傳統方法的兩倍。

該醫院急症室醫生洛維奇奧(Frank LoVecchio)則指，「自從新冠疫情的幾次高峰以來，醫院沒有這麼忙過」，每個值班都有34個中暑病人，他們若未能接受緊急治療，就會死亡。

酷熱天氣｜為何體溫過高會死亡？ 

若體溫達到107°F(41.6°C)以上，可能導致死亡或腦細胞永久受損，對此洛維奇奧指出，只需510分鐘就可能導致腦細胞死亡。而陽光照射下的行人路溫度可高達180°F(82.2°C)，民眾可能因為脫水、中暑或其他身體狀況而摔倒，皮膚接觸到滾燙地面便會灼傷。

美國酷熱天氣持續，鳳凰城中午氣溫達到華氏111度。(美聯社)

美國酷熱天氣持續，鳳凰城中午氣溫達到華氏111度。(美聯社)

酷熱天氣｜路面熱到像煎pan

墨菲指出，過去5年，酷熱天氣下的接觸性燙傷已成為醫院的一大難題，現在他們的燒燙傷中心也擠滿病人，「(物體)表面溫度高到荒謬，人們可能在幾秒鐘內就灼傷」。

根據美國國家海洋與大氣總署(NOAA)數據，美國各地今年共計已出現逾1.2萬次創紀錄高溫，未來一周各地將迎來危險熱浪，尤其是西南部面臨的衝擊最大。

美國酷熱天氣持續，鳳凰城有民眾用冰巾敷面降溫。(美聯社) 美國酷熱天氣持續，鳳凰城有民眾用水淋頭消暑。(美聯社) 美國酷熱天氣持續，鳳凰城民眾在避暑中心多補充水份。(美聯社) 美國酷熱天氣持續，鳳凰城中午氣溫達到華氏113度。(美聯社)

酷熱天氣｜亞利桑那州多人中暑死亡

以亞利桑那州為例，鳳凰城周一連續18日達到110°F(43.3°C)，直至下個周末，天氣預報顯示每日氣溫至少達到115°F(46.1°C)。在馬里科帕縣(Maricopa County)，在7月首周，已有12人證實因酷熱天氣死亡，另有55人的死亡懷疑與高溫有關。

▼按圖輯放大夏天消暑3式▼

 

夏天消暑3式。（AM730製圖） 夏天消暑3式。（AM730製圖） 夏天消暑3式。（AM730製圖） 夏天消暑3式。（AM730製圖）
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