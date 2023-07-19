酷熱天氣｜美國急症室將中暑病人放屍袋搶救 原理係點？

鳳凰城「智慧谷健康醫療中心」(Valleywise Health Medical Center)通訊主任墨菲(Michael Murphy)對CNN表示，一些極端病例，醫院會把中暑病人放入裝著冰塊的屍袋，幫助他們降溫。

酷熱天氣｜屍袋能快速降溫

該醫院急症室醫生康普(Dr Geoff Comp)解釋，在防水屍袋中，患者可全身浸泡在冰塊裡，還有足夠空間讓醫生進行治療，降溫速度是傳統方法的兩倍。

該醫院急症室醫生洛維奇奧(Frank LoVecchio)則指，「自從新冠疫情的幾次高峰以來，醫院沒有這麼忙過」，每個值班都有3、4個中暑病人，他們若未能接受緊急治療，就會死亡。

酷熱天氣｜為何體溫過高會死亡？

若體溫達到107°F(約41.6°C)以上，可能導致死亡或腦細胞永久受損，對此洛維奇奧指出，只需5至10分鐘就可能導致腦細胞死亡。而陽光照射下的行人路溫度可高達180°F(約82.2°C)，民眾可能因為脫水、中暑或其他身體狀況而摔倒，皮膚接觸到滾燙地面便會灼傷。