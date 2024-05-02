醉女遭2警魔撿屍回家　輪流性侵仲催促「快點她快醒」

美國一名女子在酒吧醉倒，醒來發現自己身處陌生地方，還被兩名陌生男子輪流性侵，完全清醒後留在現場收集證據，並就醫驗傷、報警提告，詎料警方追查案件時，揭發兩名涉案疑犯竟然都是警察，消息震驚社會。
綜合報道，事件發生於去年7月9日的晚，40歲男警員Julio Alcantara-Santiago和32歲同袍Christian Garcia，放工後到紐約古巴酒吧「Zona De Cuba」內消遣，期間看上一名醉到不省人事的女子，將她帶返公寓中輪流性侵，期間受害人稍微恢復意識後，曾聽到其中一人催促表示：「快點吧兄弟、她快要醒了」，隨即逃離凌亂不堪的現場。女子清醒後，先在現場收集證據，之後前往就醫並向警方提供了相關的DNA證據。
2疑犯否認控罪 獲准保釋
報道提到， CCTV顯示， 2名疑犯一左一右抓著受害人離開酒吧，二人將受害人帶到公寓大廈外將她抬進去。法庭文件提到，受害人當時閉著眼，似乎無法自行站立。警方根據線索拘捕Julio和Christian，他們已被紐約警局停薪停職，同時被指控一級犯罪性行為、一級和三級性虐待、不當性行為和強迫觸摸罪，案件上周二(23日)上庭，2名被告均否認所有控罪，獲准保釋，案件仍在調查。