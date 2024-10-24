醉漢被妻子反鎖屋外　爬露台失手13樓墮地慘死(有片)

俄羅斯濱海邊疆區(Primorskiy kray)的博爾修伊卡門市(Bolshoy Kamen)發生一宗墜樓慘劇，一名男子因為喝醉酒回家，被生氣的妻子反鎖在門外，他便嘗試爬露台進屋，期間卻不慎手滑，由13樓外牆直墜地面，當場慘死，驚悚畫面全被大廈的監視攝錄機拍下。

綜合報道，事發於上周五(18日)晚上8時許，男子喝醉酒回家，被妻子拒諸門外，男子無可奈何從露台爬進屋裡，但期間失手，直接從13樓墜落到地面。網上影片顯示，當時有幾名路人正走在大廈外行人路上，突然一道人影從高處墜落，男子重摔在大廈階梯後滑落至地面，可見巨大衝擊力導致骨折，整個人癱軟在地，令目擊者全驚嚇當場。