醉漢輸賭坐炮仗上瞬間爆菊慘死　6友人涉過失殺人被捕(有片)

印度早前發生一宗致命意外，一名男子和朋友打賭、坐在一盒炮仗上點火，詎料張大爆炸力，導致他肛門及內臟受到嚴重傷害，送院搶救2日後證實不治，警方調查後，將事發時在場的6名友人全數拘捕，以過失殺人的罪名起訴。
綜合報道，事件發生在上月31日，於卡納塔克邦的科納納庫恩泰(Konanakunte)一條街道上， 32歲的Sabarish在酒醉狀態下答應朋友打賭玩命，只要他敢坐在盒一炮仗上點火，就會送他一輛電動三輪車。
死者肛門及多處內臟嚴重毀損
網上影片顯示，Sabarish決意坐在裝有滿滿炮仗的盒子，一眾友人隨即散開，躲在遠處觀察，Sabarish毫不猶豫就點火，不出意外地，炮仗盒瞬間爆炸，威力驚人得將Sabarish炸飛，Sabarish曾免力撐著身子坐在地上，但很快倒地不起。他的友人見狀連忙將他送院搶救，醫生檢查後發現Sabarish的臀部、腹部、大腿等處嚴重燒傷，肛門及多處內臟嚴重毀損，延至本月2日宣告不治。警方事後將當時起鬨的6名友人拘捕，以照過失殺人罪名起訴。
#Bengaluru: Prank Ends in Tragedy— Glint Insights Media (@GlintInsights) November 4, 2024
A 32-year-old man, Shabarish, lost his life in Konanakunte, South Bengaluru, after sitting on a box of #firecrackers that exploded beneath him. His friends had dared him, promising to buy him an autorickshaw if he accepted the risky challenge. pic.twitter.com/WakGZ1S66F