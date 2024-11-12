醉漢輸賭坐炮仗上瞬間爆菊慘死　6友人涉過失殺人被捕(有片)

印度早前發生一宗致命意外，一名男子和朋友打賭、坐在一盒炮仗上點火，詎料張大爆炸力，導致他肛門及內臟受到嚴重傷害，送院搶救2日後證實不治，警方調查後，將事發時在場的6名友人全數拘捕，以過失殺人的罪名起訴。

綜合報道，事件發生在上月31日，於卡納塔克邦的科納納庫恩泰(Konanakunte)一條街道上， 32歲的Sabarish在酒醉狀態下答應朋友打賭玩命，只要他敢坐在盒一炮仗上點火，就會送他一輛電動三輪車。