醉爆夫妻自行調位兼煲煙被趕落機　老婆向老公掟5萬元紙幣洩憤(有片)

乘客在客機內鬧事被趕落機事件屢見不鮮，但當飛機起飛後呢？早前有一對醉酒夫妻在客機上鬧事，妻子就從經濟艙自行升級到豪華經濟艙，並拒絕付升級費，丈夫則在客艙廚房旁若無人般吸食電子煙，兩人雖然被制服，但情緒失控，機師基於安全考量決定緊急降落。涉事夫妻終於被警員帶落機，但人妻似乎心有不甘，在停機坪竟向丈夫撒5,000英鎊(折合約5萬港元)紙幣洩憤，誇張的畫面被乘客拍下。
綜合報道，上周六(9月30日)長榮航空一架從倫敦飛往曼谷的客機BR68航班在起飛約5個小時後，一名女乘客從經濟艙自行走到豪華經濟艙就座，並拒絕付費升等，其丈夫甚至在客艙廚房抽起電子煙。空中服務員發現試圖阻止他們，2人卻情緒失控，攻擊並辱罵服務員，結果要8名乘客的幫助才將這對夫妻制服，基於工作人員和乘客的安全，機師也決定掉頭轉降奧地利維也納機場。
夫妻被警員帶走 累全機乘客行程遲一日
一如所料，夫婦由機場警員護送落機，但他們似乎爭吵起來，女方不斷責罵丈夫，還向對方撒了5,000英鎊紙幣洩憤，丈夫疑似被激怒企圖衝上前，但被警方制止，他無奈的撿起散落地上的鈔票，最後2人都被押上警車。有乘客透露，因為這對夫妻的不當行為連累整機乘客要改行程，當晚全被安置在一間酒店過夜，於翌日下午再出發。對此，長榮航空表示，對於乘客違法行為將進行後續處理。