醉爆夫妻自行調位兼煲煙被趕落機　老婆向老公掟5萬元紙幣洩憤(有片)

乘客在客機內鬧事被趕落機事件屢見不鮮，但當飛機起飛後呢？早前有一對醉酒夫妻在客機上鬧事，妻子就從經濟艙自行升級到豪華經濟艙，並拒絕付升級費，丈夫則在客艙廚房旁若無人般吸食電子煙，兩人雖然被制服，但情緒失控，機師基於安全考量決定緊急降落。涉事夫妻終於被警員帶落機，但人妻似乎心有不甘，在停機坪竟向丈夫撒5,000英鎊(折合約5萬港元)紙幣洩憤，誇張的畫面被乘客拍下。

綜合報道，上周六(9月30日)長榮航空一架從倫敦飛往曼谷的客機BR68航班在起飛約5個小時後，一名女乘客從經濟艙自行走到豪華經濟艙就座，並拒絕付費升等，其丈夫甚至在客艙廚房抽起電子煙。空中服務員發現試圖阻止他們，2人卻情緒失控，攻擊並辱罵服務員，結果要8名乘客的幫助才將這對夫妻制服，基於工作人員和乘客的安全，機師也決定掉頭轉降奧地利維也納機場。