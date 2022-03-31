醉爆婚禮變毆鬥場！新娘用高踭鞋打阿媽兼箍頸 新郎伴郎齊挖賓客眼

常說酒能亂性，英國蘇格蘭一場醉爆婚禮，正正因此樂極生悲。新郎、新郎及伴郎等暢飲多個小時後失去理智，引發群毆鬧劇，其中新娘竟用高踭鞋襲擊母親，更扯其頭髮、箍其頸；新郎亦不輸蝕，聯同伴郎對外母的男伴，拳打腳踢兼挖眼，又打斷其手指，伴郎同時又襲擊另一賓客。當晚新娘新郎，與伴郎均被捕，在拘留所分開羈留，新婚之夜就此泡湯。案件成為當地社會新聞，新娘母親受訪時直言，「當時以為自己會死！」又罵女兒如同「女妖」。

涉事婚禮於2019年6月在西洛錫安(West Lothian)舉行，新娘的47歲母親琳賽(Cherry-Ann Lindsay)日前受訪，憶述事發經過。她指當時時值午夜，只有小量賓客仍在場，她欲召喚的士離開時，見同行40歲男伴大衛(David)還沒出來，便折返場內，未料「我看到大衛跌在地上」。

婚禮大打出手 新郎箍頸兼挖眼

當時33歲新郎兼前職業拳手古德布蘭特(Eamonn Goodbrand)，正聯同28歲弟弟兼伴郎，毆打大衛，對他拳腳加交之餘，更用拇指挖他雙眼，咬他及箍頸。伴郎同時又對另一位男賓客拳打腳踢。

一位女性朋友見狀想分開眾人，琳賽亦上前幫忙，未料卻被女兒、26歲新娘克萊兒(Claire Goodbrand)襲擊。琳賽憶述︰「她扯著我的頭髮，把我拖行約兩呎，同時用高踭鞋打我」，「然後她抓著再箍我的頸，我透不到氣。我以為自己會死」。

新娘母斥女兒宣誓時如「女妖」

該名女性朋友當時向新娘大叫，「放開你媽，你快要殺死她了」，情急下還治其人之身，扯著新娘頭髮，把她拉開。琳賽稱︰「朋友之後告訴我，她這樣做感覺壞透了，但她說『我必須如此，如果我不拉開她(新娘)，你就會被殺』。」琳賽稱，當日稍早時已覺女兒不妥，指她宣誓時如同「報喪女妖」(banshee)，而新郎等人則狂飲啤酒至醉醺醺。

最終新娘新郎及伴郎均被捕，在拘留所度過一晚後獲保釋，其後被控襲擊罪，至前日提堂，3人均承認控罪。法官將在聽取背後報告後判刑。