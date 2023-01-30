醋加漂白水清潔廚房 美婦差點累全家中毒氣死

清潔用品不可以亂溝，分分鐘變死亡陷阱。美國一名女子拍片上載社交網，稱想加強清潔力，將醋加入漂白水清潔廚房，豈料卻製造了致命的有毒混合物，要向毒物處理人員求救，對方指示她一家躲到一間房內，避免吸入有毒氣體。

網民：唔知醋不可溝漂白水

報道指，事發在去年聖誕節，事主Samantha打算在節日前清潔廚房，卻搞出大頭佛。她上載一家被困房內的片段，包括所養的狗狗，累計吸引2,150萬人次觀看；她一臉歉意，因自己意外製造毒氣累全家困在房內，開玩笑稱「祖父母被毒氣迫到與我們一起」。幸好他們一家最後有驚無險。Samantha上載片段後，不少網友表示從來不知醋不可溝漂白水。有美國毒理學醫生指，不少人都犯下這「常見」錯誤；醋混合漂白水會產生氯氣，釋放到周圍空氣中，吸入高濃度的氯氣會致命。