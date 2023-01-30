醋加漂白水清潔廚房 美婦差點累全家中毒氣死

清潔用品不可以亂溝，分分鐘變死亡陷阱。美國一名女子拍片上載社交網，稱想加強清潔力，將醋加入漂白水清潔廚房，豈料卻製造了致命的有毒混合物，要向毒物處理人員求救，對方指示她一家躲到一間房內，避免吸入有毒氣體。
網民：唔知醋不可溝漂白水
報道指，事發在去年聖誕節，事主Samantha打算在節日前清潔廚房，卻搞出大頭佛。她上載一家被困房內的片段，包括所養的狗狗，累計吸引2,150萬人次觀看；她一臉歉意，因自己意外製造毒氣累全家困在房內，開玩笑稱「祖父母被毒氣迫到與我們一起」。幸好他們一家最後有驚無險。Samantha上載片段後，不少網友表示從來不知醋不可溝漂白水。有美國毒理學醫生指，不少人都犯下這「常見」錯誤；醋混合漂白水會產生氯氣，釋放到周圍空氣中，吸入高濃度的氯氣會致命。
醋混合漂白水產生氯氣 吸入過量會死
若吸入氯氣，它會進入口、喉嚨和肺，也會刺激眼睛黏膜和呼吸道黏膜。當曝露在氯氣中時，氣管會受刺激，可造成永久損傷；接觸氯氣的徵狀通常有咳嗽，鼻、眼和喉嚨受刺激或感灼熱，也可能出現吸呼困難、心口不舒服、流眼水、噁心或嘔吐。這些徵狀可立即出現，也可能會延遲，嚴重程度視乎曝露在氯氣中有多長時間，以及周圍環境是否通風。專家指，曾出現過有人曝露於氯氣後情況嚴重，留醫一星期或以上，也可能出現肺積水等重症，不過此情況不常見，「年輕及健康人士只要走到通風的地方，有關徵狀很快消失」。一旦出現氯氣，要盡快離開，返回現場時要確保窗戶打開讓新鮮空氣流入，並清理現場，10至15分鐘後應該可讓毒氣消散。若徵狀嚴重，須求醫。