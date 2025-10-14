醒目狗狗攔截警車引路救人　受傷主人感動：我愛你(有片)

美國佛羅里達州一名老婦帶愛犬出門散步多時未歸，家屬焦急報案，警察開車在路上尋人期間突然被一隻狗狗攔截，細心一看相信是失蹤老婦的狗狗，原來老婦散步時不慎摔倒，受傷無法求救，狗狗就代替飼主在路上求助，幸最終人狗平安。
綜合報道，奧卡盧薩郡警局(Okaloosa County Sheriff’s Office)日前接獲一名老翁報案，上門了解得悉，老翁的86歲妻子帶著愛犬「Eeyore」一同外出散步後就失聯，老翁非常擔心：「她帶狗出門，大多10至15分鐘就會回來，從沒走這麼久過」。警員記下老婦與狗狗的特徵後，隨即以警車展開夜間搜尋，詎料在黑暗的街道上，突然被一個毛茸茸的身影攔下，原來是一隻狗狗。
受傷婦獲救 摸愛犬頭讚許「好孩子」
警察直覺估計這狗狗可能是失蹤老婦的愛犬，牠身上還拖著牽引繩，警員立即下車問友善詢問狗狗：「你的(人類)媽媽在哪裡？」警員立刻執起Eeyore的牽引繩著牠帶路，穿過漆黑的住宅區後，終於找到倒地受傷的老婦，原來她在散步時不慎摔倒，小驢見狀後就跑到大馬路上隨機截車。警方表示，警員的隨身攝影機清楚記錄下Eeyore如何冷靜又果斷地引導她找到老人，展現了令人感動的忠誠與本能，所幸老婦被發現時仍保持清醒，經救護人員協助後狀況穩定。影片結尾，老婦在得知Eeyore攔截警車救她時，忙輕摸著愛犬的頭，溫柔地說：「Eeyore你真是個好孩子，我愛你」，讓在場所有人都相當動容。