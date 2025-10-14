醒目狗狗攔截警車引路救人　受傷主人感動：我愛你(有片)

美國佛羅里達州一名老婦帶愛犬出門散步多時未歸，家屬焦急報案，警察開車在路上尋人期間突然被一隻狗狗攔截，細心一看相信是失蹤老婦的狗狗，原來老婦散步時不慎摔倒，受傷無法求救，狗狗就代替飼主在路上求助，幸最終人狗平安。

綜合報道，奧卡盧薩郡警局(Okaloosa County Sheriff’s Office)日前接獲一名老翁報案，上門了解得悉，老翁的86歲妻子帶著愛犬「Eeyore」一同外出散步後就失聯，老翁非常擔心：「她帶狗出門，大多10至15分鐘就會回來，從沒走這麼久過」。警員記下老婦與狗狗的特徵後，隨即以警車展開夜間搜尋，詎料在黑暗的街道上，突然被一個毛茸茸的身影攔下，原來是一隻狗狗。