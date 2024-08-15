醜聞困擾棄連任自民黨總裁 岸田落台日本首相下月換人

日本首相岸田文雄昨宣布不參加9月的自民黨總裁(黨主席)選舉，即表示日本首相將換人。自民黨備受政治資金醜聞困擾，上任未滿3年的岸田為挽回民眾對該黨的信心放棄尋求連任。其「接班人」競逐戰也隨即展開，曾任防衛相的自民黨前幹事長石破茂被視為大熱。
有報道指67歲的岸田是被「逼宮」，爆出政治資金醜聞後，其內閣支持率一直低迷，徘徊在20%；6月一項民調更跌至16.4%，創下自民黨2012年再度上台以來新低，當時岸田仍有意連任總裁。在4月的眾議院補選中，包括不戰而敗在內，自民黨更是三戰皆敗北。黨內已開始有意見認為，在如此低支持度下，下屆眾議院選舉和明夏參議院選舉將陷困局，因而出現要求岸田下台的聲音。
稱自民黨須「重生」
岸田在記者會上就政治資金籌募宴會收回扣事件，提及解散派系，以及出席眾院政治倫理審查會等做法，指自民黨要「重生」。他指，展示自民黨改變「最顯而易見的第一步就是我的退出」；希望新總裁能團結自民黨，恢復國民信任。去年11月自民黨議員爆出政治捐款違法，把超過配額的募款當作回扣，成為「小金庫」。
自民黨有不少人欲競逐總裁，曾任防衛相的前幹事長石破茂昨稱，若黨內有20名國會議員推薦，想挑起責任。67歲的他與現任幹事長茂木敏充(68歲)均一直被視為「後岸田時代」可能接班人選。同樣在選民心中擁有高人氣的數位相河野太郎(61歲)及前環境相小泉進次郎(43歲)，黨內也有支持者。另一候選人是49歲的前經濟安保擔當相小林鷹之，他獲黨內青壯派支持。