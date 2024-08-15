醜聞困擾棄連任自民黨總裁 岸田落台日本首相下月換人

日本首相岸田文雄昨宣布不參加9月的自民黨總裁(黨主席)選舉，即表示日本首相將換人。自民黨備受政治資金醜聞困擾，上任未滿3年的岸田為挽回民眾對該黨的信心放棄尋求連任。其「接班人」競逐戰也隨即展開，曾任防衛相的自民黨前幹事長石破茂被視為大熱。

有報道指67歲的岸田是被「逼宮」，爆出政治資金醜聞後，其內閣支持率一直低迷，徘徊在20%；6月一項民調更跌至16.4%，創下自民黨2012年再度上台以來新低，當時岸田仍有意連任總裁。在4月的眾議院補選中，包括不戰而敗在內，自民黨更是三戰皆敗北。黨內已開始有意見認為，在如此低支持度下，下屆眾議院選舉和明夏參議院選舉將陷困局，因而出現要求岸田下台的聲音。