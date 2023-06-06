醫生多次炮製精液咖啡 被控性侵喝下的女子

案情指，受害女子喝55歲醫生Nicholas John Chapman提供的熱咖啡後，發現杯底有「黏稠」物質。她懷疑是「精液」遂報警，化驗後證實杯底的黏稠物為Chapman的精液。Chapman上班時被捕，並即時暫停行醫。檢控官指，受害人有良好理由去懷疑，因咖啡不會有這樣的物質，「透過將精液加入咖啡，被告試圖與受害人進行性行為——讓她吞下他的精液」。

精液咖啡｜咖啡味道鹹受害人覺古怪

受害人2020年底開始覺得被告給她的咖啡有點怪，她當時喝了一口咖啡，忍不住吐到鋅盤，她覺得「不妥」，味道有點鹹。她將杯裡的咖啡全倒進鋅盤，見到厚而黏稠的物質，但沒有想過那是精液。她還向其他人說那咖啡味道怪怪的，會倒掉被告在那段時間給的其他飲品。

受害人指，被告給她「有料」咖啡大概六、七次，直至2021年9月她懷疑那是精液，發現他藏有用來裝精液樣本的膠樽。受害人向其他人說了此事，並認知到杯裡的可疑物質或是精液。其後在下一個星期，兩人見面時被告再送上咖啡，這次受害人發現他褲袋裡似乎放著精液樣本膠樽，她將咖啡倒入鋅盤，並拍下杯底有黏稠物的照片，也取了樣本放進雪櫃，然後交給警方調查。化驗顯示杯底黏稠物與被告的DNA吻合。Chapman對事件感震驚，否認將精液放入受害人咖啡裡。他聲稱，自青年時期開始，大便時會流出精液，或者手上有殘留精液。檢控官稱，Chapman承認曾在廁所裡手淫自慰，可能沒有洗手。不過，檢控官指Chapman未能合理解釋為何受害人飲品杯裡有其精液。案件聆訊仍繼續。