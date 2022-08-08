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國際
2022-08-08 17:55:03

醫生手寫藥名 字跡如外星文瘋傳 網民︰一睇就知係XX啦！

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網上流傳的meme圖，取笑醫生字跡如外星文。(互聯網)

網上流傳的meme圖，取笑醫生字跡如外星文。(互聯網)

「醫生手寫字跡只有護士睇得明」彷彿是一個都市傳說，很多人這樣認為，指醫生紙、藥單及病歷等字體常潦草得看不懂，如像「鬼畫符」，但其實也有不少醫生字體端正，不能一概而論。網上有不少meme圖拿醫生字跡開玩笑，其中一幅對話圖近日在本港翻炒瘋傳。

該張meme圖是一段WhatsApp對話，樓主問醫生︰「Hi，這怎麼讀？」並附上一張相信是該醫生字跡的圖，可見起首是一個鵝蛋形，然後是一下小起伏，之後是一條直線，再以一個勾形作結。醫生好像想也不用想，在不足一分鐘內淡然回答︰「Paracetamol(撲熱息痛)」。

然後樓主再問醫生「這個呢？」今次字體更為簡約，只見一條如蛇在前行的線。醫生在一分鐘後回答，答案更加離譜︰「amoxicillin(阿莫西林)，一日3次」。

從事保險網民吐苦水︰填claim form最難係睇「醫生文」！

其實此圖的類似版本最早起碼在2019年已在外國出現，去年則見加長版，近日再在本港翻炒。有從事保險業的本港網友表示無奈，直言字跡潦草的「醫生文」，是平日幫客人填claim form的一大難題。

外國網民過去亦曾議論紛紛，「那是一條精子」；也有認真的人說︰「為甚麼醫生總是這樣寫字，我見過很多次了」「藥劑師怎看得懂啊？」；有更多網民搞笑唱反調，「那很清楚啊！」「一看就知是Paracetamol！」「我是護士，那是Paracetamol啊！」令人會心微笑。

網上流傳其他「醫生文」照片︰

另一meme圖取笑如果醫生發動示威，也沒有人看得懂他們寫在橫額上的訴求。(互聯網) 網上流傳的俄羅斯醫生字跡meme圖。(互聯網) 有網民求助其他網友問「這是甚麼」，有網友回答︰「這是醜的字跡！」(this is ugly handwriting)，令人發笑。(互聯網) 有外國網民展示字跡潦草的醫生紙。(互聯網) 另一meme圖開玩笑，展示各種病症的「醫生文」寫法，猶如自成一國的語言。(互聯網) 「醫生字跡對話」meme圖亦有中文版。(互聯網) 2019年在Facebook流傳的「短版」對話。(互聯網) 去年的長版對話圖。(互聯網)
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