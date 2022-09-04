醫療事故｜醫生提早3個半月幫孕婦剖腹 驚見胎兒太小再縫合傷口 孕婦下場超慘

咁都得！？印度一名資深醫生提前3個半月為一名孕婦剖腹，開肚後才發現胎兒太小，便縫合傷口，建議孕婦等到12月再分娩。惟孕婦手術後情況惡化，因出血需再縫針，情況危殆，正與死神搏鬥。

《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報道，東北部阿薩姆邦(Assam)一名懷孕6個月的婦人因嚴重腹痛前往當地一間公立醫院就診，資深醫生比斯瓦斯(AK Biswas)於上月22日為婦人提前3個月剖腹生產。

醫療事故｜孕婦出院後情況急劇惡化

可是，比斯瓦斯切剖開婦人肚子後，發現胎兒太小、不成熟，便縫合傷口。結果婦人須留醫10日，比斯瓦斯建議她等到12月再剖腹分娩。

婦人於上周三(31日)出院，返家後身體狀況急速惡化，周四(9月1日)因出血再入院，醫生再為她縫針。

醫療事故｜醫生辯稱應家屬要求

丈夫表示，妻子預產期為12月9日，醫生提早近3個半月為她剖腹，但比斯瓦斯聲稱是婦人的家屬跑到他家裡，要求他幫婦人剖腹，他才做這個手術。比斯瓦斯說，知道婦人預產期在12月，「但有時在複雜情況下會做早產手術」，「(那孕婦)疼痛很劇烈，她的家人要求我繼續手術」，「手術期間，我發現胎兒未成熟，便縫合傷口」。

醫療事故｜醫院成立專責小組跟進

醫院監督辛哈(Lipi Deb Sinha)表示，院方已成立7人專責小組調查事件，家屬也可提出書面投訴。他並指，婦人看來一切正常，但院方會重新檢視她的狀況，有一個醫療團隊正照料她，除了手術傷口外，也會確認她有否其他併發症。