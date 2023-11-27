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國際
2023-11-27 18:44:35

醫美糾紛｜65歲婦拉皮變隆胸 C cup巨胸獲讚性感 崩潰哭訴：很丟臉

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麥考密克對傳媒講述遭遇醫美糾紛的慘痛經歷。(互聯網)

麥考密克對傳媒講述遭遇醫美糾紛的慘痛經歷。(互聯網)

醫美騙案……美國華盛頓州65歲女子麥考密克(Kimberly McCormick)6年前在墨西哥一間美容中心花費13,000美元(101,400港元)接受療程成功瘦身，近日她想改善皮膚鬆弛問題，於是再往墨西哥接受拉皮及提升胸部手術，詎料麻醉過後醒來卻發現自己「被隆胸」。

麥考密克對「霍士13頻道」哭訴，「醒來時感覺到胸部劇痛，然後就開始嚎哭」。她其後質問醫院，為何沒經她同意就做隆胸手術，職員竟說「因為你說你想要飽滿的C cup」，但她強調自己沒說過，「我永遠都不會這樣說，永遠不會」。

護士讚美 更加崩潰

麥考密克也發現醫生沒幫她做拉皮手術，而是做了提升臀部手術，更激心的是，護士還大讚「嘩，你看起來很性感」。這「賣口乖」的說話讓她更崩潰，抱怨「我都65歲了，完全不想追求性感，(相反)只覺得很丟臉」。

麥考密克憶起痛苦經歷，禁不住哭泣。(互聯網) 麥考密克數年前到墨西哥接受療程成功減磅。(互聯網) 麥考密克無端「被隆胸」。(互聯網) 麥考密克無端「被隆胸」。(互聯網) 麥考密克接受了提升臀部手術。(互聯網) 麥考密克與女兒受訪。(互聯網) 女兒激動講述當日經歷。(互聯網) 麥考密克無端「被隆胸」，要長時間留院。(互聯網) 麥考密克在家裡受訪。(互聯網)

苦主：被醫院威脅勒索

女兒米斯蒂(Misty)當日陪伴麥考密克往墨西哥做手術，她控訴，母親的手術時間比預期長很多，她去探望時，竟被醫院保安動粗阻撓，經過一輪擾攘才見到母親，發現她手術後情況很糟。

米斯蒂表示，他們還被醫院的人勒索，說因為母親住院時間比原定的長，所以要額外支付2,500美元(19,500港元)，最後埋單合共要付款高達75,000美元(585,000港元)。院方威脅稱，如果他們不付款就會被關起來，最後他們經過一番折騰終能返回美國，向警方求助卻又被嘲笑。母親還因為在墨西哥住的病房骯髒，導致嚴重感染，返美後須送進急症室治療，可謂禍不單行。

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