醫美糾紛｜65歲婦拉皮變隆胸 C cup巨胸獲讚性感 崩潰哭訴：很丟臉

醫美騙案……美國華盛頓州65歲女子麥考密克(Kimberly McCormick)，6年前在墨西哥一間美容中心花費13,000美元(約101,400港元)接受療程成功瘦身，近日她想改善皮膚鬆弛問題，於是再往墨西哥接受拉皮及提升胸部手術，詎料麻醉過後醒來卻發現自己「被隆胸」。 麥考密克對「霍士13頻道」哭訴，「醒來時感覺到胸部劇痛，然後就開始嚎哭」。她其後質問醫院，為何沒經她同意就做隆胸手術，職員竟說「因為你說你想要飽滿的C cup」，但她強調自己沒說過，「我永遠都不會這樣說，永遠不會」。

護士讚美 更加崩潰 麥考密克也發現醫生沒幫她做拉皮手術，而是做了提升臀部手術，更激心的是，護士還大讚「嘩，你看起來很性感」。這「賣口乖」的說話讓她更崩潰，抱怨「我都65歲了，完全不想追求性感，(相反)只覺得很丟臉」。