醫院2職員忘我熱吻　懶理病人大排長龍受抨擊(有片)

墨西哥首都墨西哥城的一間醫院，早前有許多民眾排隊等待領取藥物，然而2名在藥櫃後的職員卻無視病人，當著眾人前在忘我激吻，過程被正排隊的民眾拍下分享網上，職員的行為遭到民眾猛烈抨擊，並將面臨院方懲處。
綜合報道，事件發生在上周四(6日)，當時民眾在社會保障研究所的28號家庭醫學部門輪候領取藥物，但一男一女的職員卻在前台後忙著接吻，無視正排隊求診的民眾。由不滿市民拍下的影片顯示，女職員坐在座位上，男職員則站在她面前彎腰與她熱吻，當時正值他們的上班時間，有至少4名市民正在走廊排隊輪候。
網民：沒有藥，但有很多吻
影片曝光後引來大批網民抨擊，有人諷刺：「沒有藥，但有很多吻」、「我在這裡等的心臟病藥」、「難怪花這麼長時間才給我們藥物」，墨西哥社會安全局(IMSS)確認事件，指事件中兩名員工的行為已經違反相關規定，已將他們送交紀律委員會進行裁處，但當局沒有具體說明他們是否受到了斥責或解僱。
😡💋 #Viral | SESIÓN DE BESOS EN EL IMSS MIENTRAS PACIENTES HACEN FILA❤️❤️— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) February 6, 2025
Mientras la fila de espera en el IMSS es larguísima, algunos trabajadores decidieron "aprovechar el tiempo" en plena jornada… pero para besarse.
❤️ Ocurrió en la clínica FM28 del Valle, y el video ya… pic.twitter.com/7ehylp55qf