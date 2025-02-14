醫院2職員忘我熱吻　懶理病人大排長龍受抨擊(有片)

墨西哥首都墨西哥城的一間醫院，早前有許多民眾排隊等待領取藥物，然而2名在藥櫃後的職員卻無視病人，當著眾人前在忘我激吻，過程被正排隊的民眾拍下分享網上，職員的行為遭到民眾猛烈抨擊，並將面臨院方懲處。

綜合報道，事件發生在上周四(6日)，當時民眾在社會保障研究所的28號家庭醫學部門輪候領取藥物，但一男一女的職員卻在前台後忙著接吻，無視正排隊求診的民眾。由不滿市民拍下的影片顯示，女職員坐在座位上，男職員則站在她面前彎腰與她熱吻，當時正值他們的上班時間，有至少4名市民正在走廊排隊輪候。