里安納度批中國過度捕魚　官媒：中國吃魚主要靠自養

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)出名是環保推手，經常為氣候及保育工作出錢又出力，日前在社交平台發文，指中國過去20年過度捕魚的結果是附近海域的魚類資源已然耗盡後，官媒《農民日報》昨回應，稱中國吃魚主要靠自養，反而是歐美國家自養水產品產量低，主要靠海洋捕撈和進口，應為海洋漁業資源的消耗負主要責任。

里安納度早前在Twitter發文，直指中國在過去20年來用作深海捕魚的巨型漁船數量已發展至數千艘，耗盡了本國沿海的漁業資源後，他們的漁民還航行到世界其他海域繼續深海捕撈，過度捕魚的結果是附近海域的魚類資源已然耗盡，於是漁民航行至其他海洋捕魚，對當地的經濟及海洋生物的商業可持續發展造成影響。

農民日報：歐美自養水產品產量低 應為資源消耗負責

《農民日報》刊文反駁，「中國漁民到底在海裡捕了多少魚？我國海鮮65%都是靠養殖，遠洋漁業產量僅為224.65萬噸」，直接否認中國濫捕說法。文章又指，歐美等發達國家自養水產品產量低，主要靠海洋捕撈和進口，認為他們需要為海洋漁業資源的消耗負主要責任。

文章指出，中國不僅解決了14億人自己的吃魚問題，還為全世界人民提供了大量優質水產品；不僅把自己家門口額海域養護好，還在公海自主休漁做表率，推動建設「海洋命運共同體」，「『小李子』(在此指里安納度)關注環保事業值得認可，但要以事實為基礎，不應該張口一說或參雜了其他的因素和目的」。文章最後強調，只有善意的協商合作、共同行動才能讓海洋生態減緩惡化，海洋資源逐步恢復。