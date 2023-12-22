重溫兒時回憶　49歲女強登兒童摩天輪硬撼地慘死(有片)

巴西一名49歲女子早前到一間餐廳用膳，發現戶外設有一座人手操作的摩天輪，但僅限5到10歲兒童使用，詎料女子為重溫兒時回憶，不顧警告語強行登上，並要男友人轉動摩天輪。結果女子意外硬撼鐵桿及地面，導致她即場斷氣，搶救無效。

綜合報道， 49歲Maria do Carmo上周日(17日)與親友到一間餐廳用膳時，發現餐廳戶外設有一個兒童摩天輪，僅限5到10歲兒童使用。這個摩天輪設計簡陋，由人手操作，座位有兒童安全帶，沒有其他安全裝置。Maria卻十分興奮登上座位，找來男友人幫忙操作，希望重溫兒時回憶。不過，由於身形較高大，Maria無法使用兒童安全帶，就在摩天輪才開始旋轉，座位就因重心不穩，連帶女子向前倒下，促使她直接頭部向下直撞地面，胸口亦撞到摩天輪底的鐵桿上，之後倒地。女子當場失去生命跡象，剛好附近有醫護人員，立即替她進行救護直至救護車到場，醫護人員改以自動心臟去顫器搶救女子，最終仍返魂乏術。