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國際
2023-09-27 17:36:10

野餐遇上黑熊 全部人靜止不動任佢吃光食物 勇母緊抱兒子頭保護(有片)

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黑熊

黑熊狼吞虎嚥桌上食物，Silvia Macías與兒子Santiago坐在面前不敢動。(互聯網)

墨西哥一個家庭到新萊昂州生態公園Chipinque Ecological Park野餐，卻遇上黑熊闖入。網上片段可見黑熊狼吞虎嚥桌上食物，坐在桌前的一對母子靜止不動，母親眼睛向下望，避免與黑熊有眼神接觸挑釁對方，她還緊緊抱著兒子的頭，用手遮掩他的雙眼護在懷裡，以免他受驚嚇和遭黑熊襲擊。黑熊期間一度伸頭近距離嗅聞那男童的頭，情況驚險，但其母親仍保持冷靜動也不動。最後黑熊掃光所有食物，並行到桌上另一端，經過一名女子面前，那女子亦不敢亂動，完全靜止，等待黑熊跳下桌子離開，事件有驚無險落幕。片段在社交平台TikTok瘋傳，吸引逾1,000萬人次瀏覽，並成為遇上黑熊如何應對的「教學」片段。

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黑熊｜「任何動物都會令兒子陷入驚慌」

事發在周一，Silvia Macías翌日受訪稱，與友人到公園野餐慶祝15歲兒子Santiago生日，後者患有唐氏綜合症。她指坐下享用美食不久後，那黑熊突然出現，「更糟的是Santiago可能被嚇怕，他非常害怕動物、貓或狗，任何動物都會令他陷入驚慌」。因此，Macías全程用手遮蓋兒子雙眼，「我不想他看見黑熊，並且尖叫或奔跑。我擔心若他受驚嚇或尖叫，或嚇親黑熊，會引起黑熊攻擊」。

黑熊｜「我並不是英雄，出於母親本能保護孩子」

Macías稱，Chipinque Ecological Park常有黑熊，但通常在日出或日落出沒，少有於中午。以防萬一，她與朋友事前也有計劃過遇上黑熊的應變方案，「我們假意與Santiago玩遊戲，然後遮著他雙眼，其他人則像雕像靜止不動」。Macías表示，事發時他們按計劃應對，Santiago動也不動，即使黑熊非常接近他們，兩人能聽牠低吼、食東西聲音，甚至聞到牠的體味，「因為真的非常，非常接近我們」。Santiago被問到是否害怕時，他答「非常怕。」Macías並不認為自己是英雄，「我只想到我是一名母親，要保護孩子」。

園方在社交網也有警告遊人，指都市地區愈來愈多人遇上黑熊，牠們常於接近山區的地方出沒，呼籲民眾要小心。Chipinque Ecological Park在2020年也發生黑熊遇上行山客的驚險事件。3名女行山客遇上一頭黑熊，黑熊還近距離站起來嗅聞其中一人頭部，前面兩名行山客站著動也不動，但與黑熊近距離接觸的那名女子在此危險關頭，竟舉起手機與貼在身後的黑熊自拍，一點也不怕死。之後黑熊還用鼻子碰自拍女子的大腿，甚至在該女子後退時出手拍她大腿，十分驚險，幸好黑熊沒有進一步襲擊，施施然離去，那3名女子則慌忙逃離險境。

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