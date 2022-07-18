量子專家點評多種「量子產品」涉誤導  輕則無效重則危害健康(有片)

量子晶石、量子吊墜、量子手機貼、量子能量水、量子儀器、量子能量卡等「量子產品」有無用？如用完覺得心情舒暢、氣清神爽相信無傷大雅，但有澳洲量子科技專家提醒，不少產品聲稱的功效過分神奇，有誇大之嫌，亦無科學根據，輕則無效，重則對健康有害。

悉尼科技大學量子軟件與信息中心副教授費里(Chris Ferrie)日前出席加拿大滑鐵盧大學一場講座，講座開宗明義稱為「量子廢話」(Quantum Bullsh*t)。費里指一些量子產品指用後可以舒緩壓及令人容光煥發等，只要使用者感覺良好，問題不大。但如產品提到可促進健康、令人回復年輕、帶來生物回饋(Biofeedback)及標量能量(Scalar Energy)，甚至說可以治療癌症、改變分子結構、阻隔5G和WiFi等輻射、令人變得強壯等，他則認為言過其實。

「量子晶石」 自我感覺良好 一用無妨

費里舉例稱，一些量子能量的晶石聲稱可「平衡情緒」及「消除或防範負能量」等，他認為問題不大，指這些聲稱大部分都「沒有意義」，「若你把晶石放在家中，看著它而感到壓力減少……那是可以的，就花50美元買它」，讓自己開心，他列為「好」(good)的範疇，前提是產品沒有提到可用作「治療」。

費里又以「量子能量卡」(quantum energy card)為例。他展示一片段，可見一名人員把「量子能量卡」放在一名女子的手腕上，然後以器材測量，發現她的生物指數(biological index)下跌，而下跌代表有改善。費里指之後有關人員把手機放近女子，女子的生物指數就上升，但費里直言，「我不知道那(量子能量卡及生物指數)是甚麼」，指類似產品牽涉改善健康，他列它為「不好」(bad)範疇。

「量子能量水」其實係乜？專家都唔知

費里再舉出被他列為「醜惡」(ugly)範疇的「量子產品」，為一樽他在eBay發現、賣100美元的「量子能量水」(quantum energy water)，「我不認為你應飲用它，我頗為肯定飲它是個壞主意」，「又或者它其實只是水，誰知道？」他又展示一部聲稱可多方面改善健康的量子機器，認為並無根據，「有兩人用了它後死亡，不是因機器致死，因為機器並沒有做甚麼，他們是因沒有接受治療而死。」

配戴「量子吊墜」變力大無窮？

另一例子是「量子吊墜」(quantum pendant)，費量展示另一片段，可見男子Ａ左手把手機拿近心臟位置，右手伸直，男子Ｂ只需用兩隻手指，就能輕鬆壓下男子A右手。當男子A戴上「量子吊墜」後，就算再次把手機拿近心臟，其右手仍然變得力大無窮，男子B看來用盡九牛二虎之力也壓不下。片段之「神奇」，引發現場陣陣笑聲。

費里指出，真正的量子是很高的能量，一般人日常不應接觸，包括游離輻射，又或用於放射治療，並非一般人日常應該接觸之物。他就「量子產品」對民眾的建議是「若有懷疑，就遠離它」(when in doubt, walk away)。