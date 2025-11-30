金主愛穿皮褸戴黑超與金正恩「父女裝」現身活動 打破地位動搖「雪藏」傳聞

北韓領袖金正恩女兒金主愛自從隨父訪問中國後神隱約90天，沒有再與父親出席活動，引起外界多方揣測。傳聞包括她在中國之行是否發生了甚麼事，令她遭「雪藏」，還有再傳與姑姐金與正發生權鬥。直至北韓官媒周日(30日)報道，金正恩出席紀念北韓空軍成立80周年活動，並且攜女兒出席，粉碎了金主愛地位動搖的傳聞，報道亦仍以「尊敬的子女」稱呼她。在活動中，金正恩與女兒穿上「父女裝」黑色皮長褸，金主愛在觀看飛行表演時還戴上太陽眼鏡。

金主愛被指與姑姐金與正權鬥 金主愛自2022年11月18日在洲際彈道飛彈(ICBM)「火星17」試射現場首次與父親一起公開露面後，被外界視為北韓政權的「接班人」。她9月初隨父訪問中國後，相關傳聞更加擴大。但其後金主愛並未出席10月10日邀請中俄與越南領導人等外賓出席的北韓勞動黨成立80周年紀念活動，引發外界臆測。部分南韓傳媒與脫北者經營的YouTube頻道推測「她太顯眼被刻意淡出舞台」、「與姑姐金與正發生權力鬥爭而遭邊緣化」。《KOREA POST》主編邊真一指出，隨著金主愛出席這次空軍活動，這些臆測全化為泡影。

金主愛低調陪同父親訪問中國 另外，北韓情報網站Daily NK Japan則指金主愛隨父親訪問中國時，北韓官媒在宣傳中並無強調金主愛同行亮相，她亦未有出席任何主要官方活動，引起了揣測。根據南韓國家情報院情報，金主愛在中國期間大多留在北韓大使館，避免外出，返程當天甚至提前登上專列，在車上等父親。南韓脫北者組織旗下媒體Sand Times引述部分外交消息人士指出，金主愛9月訪問中國時「可能發生某些意外狀況」。另有揣指向「內部民意反彈」，報道指金主愛每次公開露面，身穿昂貴服飾與配件、以及與年齡不符的穿著與舉止，不僅讓生活艱困的民眾反感，也引起政權內部精英的不滿。

金正恩：空軍將配備新的戰略軍事資產 至於兩父女上周五(28日)出席的空軍成立80周年活動，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，被賦予新的重大任務。他並未披露有哪些新的戰略軍事資產，北韓官媒發布的照片則首次出現外形與南韓空軍使用的德國產遠程空地導彈「金牛座」相似的導彈，掛載在米格29等戰機上，引起關注。據軍事記者出身的國民力量黨議員庾龍源分析，平壤政府首次公開疑似北韓版「金牛座」的遠程空對地導彈，其空對地攻擊能力似乎正在提升。