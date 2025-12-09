金寶湯爆公關災難 副總裁指屬「窮人恩物」被炒

美國傳承百年的經典罐頭湯品牌金寶湯(Campbell’s )近日陷入公關災難，公司一名副總裁的錄音對話在一宗官司中曝光，他形容金寶湯是「窮人食品」，採用高度加工的基因改造雞肉製成，他自己都不會購買。事件迅速升溫，金寶湯被外界質疑侮辱消費者，最終導致涉事副總裁被炒，惟已重挫公司形象，掀起網民抵制潮，將百年品牌推入信任危機。

金寶湯近期引爆公關震撼彈，事因是一名已離職的網絡安全分析師員工Robert Garza在密歇根州法院提出訴訟，指控一名資訊科技副總裁Martin Bally歧視印度裔員工，事主在法庭上呈交了一段上年會面錄音，Martin Bally討論薪酬時突然發表大量不當言論，聲稱「金寶湯只是賣給窮人的食品，誰會買我們的東西？」、「裡面的雞肉是高度加工、3D打印出來的，我自己絕對不會買。」，他想向人事部檢舉Martin Bally不當行為，但其後被「報復性」解僱，金寶湯否認指控，強調事主被辭退有合理原因。

金寶湯：無使用人工雞肉 錄音對話被公開後，金寶湯極速辭退這名副總裁，並發聲明澄清他的言論荒謬及完全錯誤，並為他對顧客造成傷害致歉，強調採用的雞肉得到美國農業部認證，絕無「3D 打印」或基因改造，希望遏止謠言。佛羅里達州檢察長宣布展開調查，檢視金寶湯是否存在食品標示或宣傳問題。雖然目前沒任何證據顯示金寶湯存在食品風險，但美國中低收入家庭一直是金寶湯主要客群，金寶湯雖然與Martin Bally「火速割席」，但侮辱消費者言論足以重挫公司形象，掀起網民抵制潮，陷入比食品安全問題更嚴重的信任危機。