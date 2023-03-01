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國際
2023-03-01 23:11:53

金屋藏嬌｜普京與體操女王緋聞女友 秘密愛巢曝光 (多圖有片)

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大宅內金碧輝煌。(互聯網)

大宅內金碧輝煌。(互聯網)

俄羅斯總統普京家庭狀況一直保持低調，外界迄今只知普京於2013年與育有兩名女兒的前妻奧切列德納婭(Lyudmila Shkrebneva)離婚，而多年來一直盛傳前體操女王卡巴耶娃(Alina Kabaeva)是普京女友。近日有被當局封殺的俄羅斯獨立傳媒，聲稱拍到普京與卡巴耶娃的「秘密行宮」，其佔地極廣，內裡金碧輝煌，是名副其實的「金屋藏嬌」。

俄媒Proekt聲稱，現年70歲的普京與39歲的卡巴耶娃的愛巢，位於莫斯科東北方約400公里、俄羅斯諾夫哥羅德州瓦爾代(Valdai)的一處森林湖畔。據報大宅在「幾乎在普京上台後」便興建，興建時被要求要有沙皇時期的奢華風格。大宅目前由聯邦警衛局(FSO)精銳部隊負責保安，而普京會乘客專用的裝甲列車前往大宅。

普京女友｜秘密大宅外 再建木造巨宅

報道指2013年普京宣布離婚，但仍然鍾愛該幢大宅，未幾女主人便由前妻奧切列德納婭，變成了體操女王卡巴耶娃。報道稱，普京後來決定在大宅約800米外，為卡巴耶娃興建一幢木造大宅，工程於2020年展開，翌年又在木造大宅附近建造多一個停泊遊艇的碼頭。

此外，在普京本來的大宅及新建的木造大宅附近，尚有一幢設有巨型浴場、25米游泳池、桑拿室、土耳其浴場、美容室、曬燈室、冷療室、牙齒護理室等儼如私人會所的設施。上述大宅及設施連同公園佔地達28萬平方米。有傳卡巴耶娃為普京誕下數名子女，Proekt聲稱其調查確實發現有兒童在莊園範圍出現，而莊園亦設有兒童遊樂場及小型賽車場。

普京與卡巴耶娃舊照。(資料圖片) 普京秘密莊園位於森林湖畔。(互聯網) 普京秘密莊園位於森林湖畔。(互聯網)
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