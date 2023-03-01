金屋藏嬌｜普京與體操女王緋聞女友 秘密愛巢曝光 (多圖有片)

俄羅斯總統普京家庭狀況一直保持低調，外界迄今只知普京於2013年與育有兩名女兒的前妻奧切列德納婭(Lyudmila Shkrebneva)離婚，而多年來一直盛傳前體操女王卡巴耶娃(Alina Kabaeva)是普京女友。近日有被當局封殺的俄羅斯獨立傳媒，聲稱拍到普京與卡巴耶娃的「秘密行宮」，其佔地極廣，內裡金碧輝煌，是名副其實的「金屋藏嬌」。

俄媒Proekt聲稱，現年70歲的普京與39歲的卡巴耶娃的愛巢，位於莫斯科東北方約400公里、俄羅斯諾夫哥羅德州瓦爾代(Valdai)的一處森林湖畔。據報大宅在「幾乎在普京上台後」便興建，興建時被要求要有沙皇時期的奢華風格。大宅目前由聯邦警衛局(FSO)精銳部隊負責保安，而普京會乘客專用的裝甲列車前往大宅。