金星都有火山爆發？科學家首次搵到直接證據

金星是太陽系內有最多火山的行星，估計有達1,600個。專家認為這些火山大多數是死火山，但近日科學家仔細研究一批金星照片後，終有發現金星上可能有活火山的直接證據。

該批照片於九十年代由美國太空總署(NASA)的麥哲倫號金星探測器(Magellan)所攝。麥哲倫探測器於89年5月發射，是NASA第5次成功的金星任務，期間環繞金星飛行，共獲得98%金星地表的資料，於94年10月衝入金星大氣層解體，完成使命。

領導今次研究的美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校的科學家Robert Herrick表示，花了約200小時對比麥哲倫號在不同位置所攝的金星照片，最終發現金星上同一個地區於8個月內，出現由火山爆發而造成的地貌變化。



