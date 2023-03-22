金星都有火山爆發？科學家首次搵到直接證據

金星是太陽系內有最多火山的行星，估計有達1,600個。專家認為這些火山大多數是死火山，但近日科學家仔細研究一批金星照片後，終有發現金星上可能有活火山的直接證據。
該批照片於九十年代由美國太空總署(NASA)的麥哲倫號金星探測器(Magellan)所攝。麥哲倫探測器於89年5月發射，是NASA第5次成功的金星任務，期間環繞金星飛行，共獲得98%金星地表的資料，於94年10月衝入金星大氣層解體，完成使命。
領導今次研究的美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校的科學家Robert Herrick表示，花了約200小時對比麥哲倫號在不同位置所攝的金星照片，最終發現金星上同一個地區於8個月內，出現由火山爆發而造成的地貌變化。
金星火山｜火山口８個月內變闊一倍 證火山活動
Herrick所指的名為Alta Regio的一個高原地區，金星最大兩座火山奧扎山(Ozza Mons)和馬特山(Maat Mons)正位於該區。據報兩座火山的外型，跟地球上的火山相似，但斜度較平、佔地較廣。Herrick發現馬特山一個位置，於91年10月的照片跟2月的照片，有明顯不同︰其中一個火山口變闊一倍、形狀有變，而且出現熔岩湖(lava lake)特徵。
Herrick指僅有數個原因會造成上述變化，而最有可能的一個原因，是火山爆發後，噴出的熔岩凝固形成新地貌，代表該火山至少直至91年仍是活火山。