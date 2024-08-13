金正恩下鄉勘災意外曝光新豪車　綠皮火車內藏百萬平治Maybach

北韓與中國接壤的平安北道7月底因暴雨釀洪災，北韓領導人金正恩10日走訪災區視察並發表演講。外媒卻發現其專列火車內，停著一輛市值約158萬港元的平治Maybach豪車，對比台下受苦的災民，這景象顯得相當諷刺。
金正恩勘災同時曬豪華房車
《韓聯社》指出，北韓官媒《朝中社》在本月10日發布了一張金正恩前往平安北道義州郡的洪澇災害現場視察的照片。畫面中北韓領導人的專列「綠皮列車」其中一節車廂打開，金正恩站在車上向災民發表演講。
然而，有眼尖的韓媒發現，車廂內停放著一輛平治Maybach（Mercedes-Maybach）休旅車，車牌號碼為「7 27 1953」，即北韓所謂「戰勝節」（1953年7月27日）。Maybach是平治集團旗下等級最高的豪華房車品牌，被譽為「平治之王」。
雖然金正恩此行的重點是「勘災」，但外界似乎對這輛豪華座駕更為關注。韓媒推測該車為Maybach GLS 600 4MATIC改款版，定價為2.79億韓元（約158萬港元）。
報導指出，金正恩今年1月在《朝鮮中央電視臺》播放的一部紀錄片中，乘坐Maybach GLS 600亮相，似乎在不久後又購置了該改款版。
金正恩向來對「平治」情有獨鍾
金正恩向來對「平治」情有獨鍾，更不甩聯合國的國際制裁，在北韓境內外出席公開活動時都乘坐平治亮相。今年6月，俄羅斯總統普丁時隔24年訪問平壤時，2名領導人還同乘平治進行巡遊。金正恩擁有多輛外國產汽車，除了Maybach GLS 600、Maybach轎車和加長版豪車，還有凌志（LEXUS）的休旅車。
新加坡《聯合早報》早前報導，《紐約時報》與長期打擊全球非法走私網絡的美國高級國防研究中心（C4ADS）在2019年聯合展開調查，發現一條可能為北韓秘密操縱的豪車走私路線。
調查發現，裝載2台邁巴赫S 600的貨輪自荷蘭鹿特丹啟航，經過41天的航行抵達大陸大連。Maybach被裝載到另一艘貨輪前往日本大阪，接著再次換船運輸至南韓釜山。抵達後，Maybach再度被換到另一艘DN5505號貨船，船駛離釜山便失蹤。18天後，貨船被追蹤到停在俄羅斯海參威，此時船上的Maybach已變成煤炭，推測2台豪車經由北韓高麗航空從俄羅斯運回平壤。
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