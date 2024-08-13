金正恩下鄉勘災意外曝光新豪車　綠皮火車內藏百萬平治Maybach

《韓聯社》指出，北韓官媒《朝中社》在本月10日發布了一張金正恩前往平安北道義州郡的洪澇災害現場視察的照片。畫面中北韓領導人的專列「綠皮列車」其中一節車廂打開，金正恩站在車上向災民發表演講。

北韓與中國接壤的平安北道7月底因暴雨釀洪災，北韓領導人金正恩10日走訪災區視察並發表演講。外媒卻發現其專列火車內，停著一輛市值約158萬港元的平治Maybach豪車，對比台下受苦的災民，這景象顯得相當諷刺。

金正恩勘災同時曬豪華房車

《韓聯社》指出，北韓官媒《朝中社》在本月10日發布了一張金正恩前往平安北道義州郡的洪澇災害現場視察的照片。畫面中北韓領導人的專列「綠皮列車」其中一節車廂打開，金正恩站在車上向災民發表演講。

然而，有眼尖的韓媒發現，車廂內停放著一輛平治Maybach（Mercedes-Maybach）休旅車，車牌號碼為「7 27 1953」，即北韓所謂「戰勝節」（1953年7月27日）。Maybach是平治集團旗下等級最高的豪華房車品牌，被譽為「平治之王」。

雖然金正恩此行的重點是「勘災」，但外界似乎對這輛豪華座駕更為關注。韓媒推測該車為Maybach GLS 600 4MATIC改款版，定價為2.79億韓元（約158萬港元）。

報導指出，金正恩今年1月在《朝鮮中央電視臺》播放的一部紀錄片中，乘坐Maybach GLS 600亮相，似乎在不久後又購置了該改款版。