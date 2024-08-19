金正恩公開講話竟說多個南韓用語？ 脫北者爆料：官階愈高愈公然看韓劇

多年來屢傳北韓民眾因偷看韓劇遭判勞改，甚至公開槍決。然而，領袖金正恩近日視察水災災情，卻被發現向民眾發表講話時用上多個南韓用語，明顯違反去年頒布的《平壤文化語保護法》。脫北者指，除了一般民眾會偷看韓劇，「階級愈高的官員愈是明目張膽地看」。 金正恩使用哪些南韓用語？ 北韓北部近日豪雨成災，金正恩罕見連續多天視察災區，召集民眾並發表講話，被視為籠絡民心的伎倆。但他在講話中使用多個被禁的南韓用語，令民眾震驚。

美國自由亞洲電台(Radio Free Asia)指，金正恩說「人民」、「老人」、「電視」、「飲料」等詞語時，均用南韓式說法，而講話中也有很多在北韓很少用到的用語。對這種表現，外界猜測他是否看得太多韓劇，說話方式因而受到影響。 脫北者：金正恩受南韓媒體影響很深 南韓《東亞日報》社論引述知情脫北者指出，即使是在首爾生活多年的脫北者，也很難改掉過去在北韓使用的方言及用語，像金正恩這樣自然的使用，可看出他受到南韓媒體影響很深。金正恩經常在辦公室收看南韓節目，除此之外，多名脫北者指，「在北韓，階級愈高的人，愈是明目張膽地看韓劇或南韓電影」。

金正恩加強 箝制人民思想 少女遭處決 為了鞏固政權，金正恩政府近年持續強化對人民思想箝制，包括去年初頒布的《平壤文化語保護法》，嚴禁國民使用南韓用語。10多、20多歲年輕人因收聽、收看南韓影視節目而受重罰的傳聞不絕。今年5月才傳出去年兩名北韓少女因收看韓劇被公開槍決。英國廣播公司(BBC)早前公開被指是2022年拍攝的片段，2名16歲少年因看韓劇被戴上手銬公審，遭判12年勞改。 據報不只金正恩，《勞動新聞》等北韓官媒也開始使用南韓用語，例如北韓原本是以television發音指稱電視，近期在官媒報道中開始使用「TV」這個南韓式名稱。而「國家公務員」、「體驗活動型山岳觀光」等在金正恩演說或官媒報道中出現的新詞，很明顯是受到南韓影響。

南韓統一部官員推測金正恩為何說「韓話」 南韓統一部官員則猜測，金正恩可能是在監看南韓媒體報道時潛移默化，自然地使用南韓用語和概念。至今掌權13年，他已棄掉父親金正日曾使用的「國防委員長」頭銜，改為使用「國務委員會委員長」稱呼；除國務委員會以外的主要部會也出現「政策室長」這種北韓過去沒有的職位。