金正恩出席慶功宴額鬢疑早生白髮　女兒金主愛「坐C位」受矚目

北韓成功發射軍事偵察衛星，領導人金正恩大讚「大開眼界」，還帶女兒金主愛（又譯金朱愛）辦慶功宴。席間他被拍到兩鬢花白，走到哪都帶着女兒，似乎在為接班鋪路。

「令人大開眼界的事件」

北韓官媒《朝中社》23日報道，金正恩帶着女兒金主愛到北韓國家航空航天技術總局視察，對發射軍事偵察衛星有功人員表示讚賞，他稱21日的衛星發射是「令人大開眼界的事件」，還說軍事偵察衛星是「宇宙監視兵」，可掌握敵對勢力的軍事活動和意圖。

報道還說，金正恩向在場人士表示，部署偵察衛星乃「朝鮮人民共和國軍方行使自我防衛的權利，軍方絕不會有任何退讓」。他更誓言，北韓將迎來宇宙強國的新時代，朝着營造航空航天偵察能力的目標前進。