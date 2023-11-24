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國際
2023-11-24 17:45:47

金正恩出席慶功宴額鬢疑早生白髮　女兒金主愛「坐C位」受矚目

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金正恩出席慶功宴額鬢疑早生白髮　女兒金主愛「坐C位」受矚目

北韓成功發射軍事偵察衛星，領導人金正恩大讚「大開眼界」，還帶女兒金主愛（又譯金朱愛）辦慶功宴。席間他被拍到兩鬢花白，走到哪都帶着女兒，似乎在為接班鋪路。

「令人大開眼界的事件」

北韓官媒《朝中社》23日報道，金正恩帶着女兒金主愛到北韓國家航空航天技術總局視察，對發射軍事偵察衛星有功人員表示讚賞，他稱21日的衛星發射是「令人大開眼界的事件」，還說軍事偵察衛星是「宇宙監視兵」，可掌握敵對勢力的軍事活動和意圖。

報道還說，金正恩向在場人士表示，部署偵察衛星乃「朝鮮人民共和國軍方行使自我防衛的權利，軍方絕不會有任何退讓」。他更誓言，北韓將迎來宇宙強國的新時代，朝着營造航空航天偵察能力的目標前進。

坐在金正恩和母親李雪主中間

從北韓官媒釋出照片可見，鬢角和前額頭髮花白的金正恩帶着女兒與工作人員合照。金正恩還辦慶功宴款待有功人員。

從照片可見，金主愛身穿印有國家航空航天技術總局圖案T恤，坐在金正恩和母親李雪主中間。金正恩的胞妹金與正雖然坐在同桌，卻被安排到距離金正恩較遠位子，外界猜測早已被排除在權力核心之外，而她身旁則有一名身分不明的年輕女子。

從2022年開始，金正恩就頻頻帶女兒金主愛亮相公開場合，似乎是有意培養她作為接班人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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